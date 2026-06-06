Piața imobiliară din București a înregistrat în luna mai o creștere de 15,9% a numărului de tranzacții cu unități individuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor analizate pe baza statisticilor ANCPI și INS, de Storia.

Evoluția vine într-un context în care la nivel național piața a revenit pe creștere, chiar dacă avansul a fost de doar 0,1%, după opt luni consecutive de scădere.

În Capitală au fost raportate peste 3.900 de tranzacții în luna mai, marcând a doua lună consecutivă de creștere după avansul de 2,2% consemnat în aprilie.

La nivel național, numărul tranzacțiilor a ajuns la aproape 12.400, semnalând o posibilă stabilizare a pieței rezidențiale după perioada de ajustare începută în a doua parte a anului trecut.

Potrivit Monicăi Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group, datele indică o schimbare de tendință după lunile de declin.

„Analiza datelor oficiale publicate de ANCPI și INS arată că luna mai marchează o ușoară creștere a numărului de tranzacții la nivel național, după opt luni consecutive de scăderi. Seria de declin a început în august 2025, pe fondul modificărilor fiscale care au influențat piața rezidențială, iar datele din prezent arată că Bucureștiul se remarcă printr-o dinamică mai bună decât restul pieței”, a declarat aceasta.

Datele arată că interesul cumpărătorilor rămâne activ, în ciuda presiunilor generate de costurile de finanțare și de incertitudinile economice.

Dintre marile piețe imobiliare ale țării, județul Timiș a avut cea mai puternică evoluție. Numărul tranzacțiilor a depășit 1.100, cu 41% mai mult decât în luna mai a anului trecut.

În schimb, alte județe importante au raportat scăderi:

Ilfov: -2,4%;

Constanța: -5,2%;

Cluj: -6,2%;

Brașov: -12,8%;

Iași: -22,7%.

O evoluție notabilă a continuat să fie înregistrată în Sibiu, unde tranzacțiile au crescut cu aproape 27% în luna mai, după avansul de 45% raportat în aprilie. Județul a intrat astfel în top 10 la nivel național după numărul de tranzacții cu unități individuale.

În perioada martie–mai 2026 au fost înregistrate aproximativ 36.900 de tranzacții la nivel național, în scădere cu 6,5% față de aceeași perioadă din 2025.

Bucureștiul a avut însă o evoluție diferită. Numărul tranzacțiilor s-a menținut la aproximativ 11.200, ceea ce indică o stagnare, după ce creșterile din aprilie și mai au compensat reculul din luna martie.

În același interval, Timiș (-2,5%), Brașov (-5%) și Ilfov (-5,1%) au înregistrat scăderi mai reduse decât media națională, în timp ce Constanța (-17,1%) și Iași (-15,3%) au consemnat declinuri semnificative.

Chiar dacă luna mai a adus semnale de revenire, bilanțul primelor cinci luni ale anului rămâne negativ.

În perioada ianuarie–mai 2026 au fost realizate peste 61.700 de tranzacții cu unități individuale, cu aproape 12% mai puține comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Bucureștiul și Ilfovul au înregistrat scăderi de aproximativ 7%, în timp ce Timiș a consemnat un recul de 7,8%, iar Brașov de 8,4%.

Cele mai mari scăderi dintre marile piețe au fost raportate în:

Constanța: -32%;

Cluj: -17%;

Iași: -12%.

Segmentul finanțării prin credit ipotecar nu a urmat tendința de stabilizare observată la tranzacții.

În luna mai au fost raportate peste 6.700 de ipoteci active la nivel național, cu 9,3% mai puține față de aceeași lună din 2025.

În București, numărul ipotecilor active a scăzut cu 4,2%, în timp ce singurele creșteri au fost consemnate în Constanța (+6,1%) și Timiș (+0,7%).

Pe ansamblul primelor cinci luni ale anului, numărul ipotecilor active s-a redus cu aproximativ 16%, până la 31.300.

Specialiștii atrag atenția că statisticile ANCPI includ și creditele refinanțate, pentru care mulți proprietari aleg perioade cu dobândă fixă de 3-5 ani.

Banca Națională a României a menținut în luna mai dobânda-cheie la 6,5%, nivel nemodificat din august 2024.

În același timp, indicele ROBOR la trei luni a coborât marginal la 5,84%, iar IRCC, utilizat pentru creditele acordate după mai 2019, a scăzut la 5,58%, urmând să ajungă la 5,56% de la 1 iulie 2026.

Un alt factor important pentru piața imobiliară rămâne cursul de schimb. În luna mai, euro a avut o valoare medie de 5,2313 lei, cu 3,2% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele privind autorizațiile de construire indică o creștere semnificativă a proiectelor rezidențiale de mari dimensiuni.

În primele patru luni ale anului, autoritățile au emis autorizații pentru aproximativ 25.600 de locuințe la nivel național, cu 18% mai multe decât în perioada similară din 2025.

Bucureștiul se evidențiază printr-un salt spectaculos. În Capitală au fost autorizate peste 5.300 de locuințe, de aproape patru ori mai multe față de anul trecut.

Creșteri importante au fost raportate și în:

Ilfov: +58%;

Brașov: +61%;

Timiș: +27%.

În schimb, Constanța a înregistrat o scădere de 32% a numărului de locuințe autorizate.

Evoluția sugerează că dezvoltatorii continuă să pregătească proiecte noi, în special în marile centre urbane, în pofida unui context financiar care rămâne dificil pentru o parte dintre cumpărători.