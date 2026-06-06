Cafeaua este una dintre cele mai apreciate băuturi din lume și a devenit pentru mulți oameni un obicei zilnic greu de înlocuit. Dincolo de gust, ora la care este băută poate influența nivelul de energie, concentrarea și chiar calitatea somnului. Din acest motiv, specialiștii spun că nu doar cantitatea de cafea este importantă, ci și momentul în care este savurată.

În mod obișnuit, multe persoane își încep ziua cu o cafea imediat după trezire, însă specialiștii indică un alt ritm mai eficient pentru organism.

În primele ore ale dimineții, corpul secretă în mod natural cortizol, hormonul responsabil de starea de alertă și de trezire. Astfel, efectul cafelei este mai redus în acel moment. Din acest motiv, nu este recomandat să bei cafea imediat după trezire.

Intervalele considerate mai eficiente sunt, în general, între 9:00 și 11:00 dimineața, atunci când nivelul de cortizol începe să scadă, precum și între 14:00 și 16:00, după masa de prânz, când apare frecvent senzația de oboseală. În aceste perioade, cafeaua poate avea un efect mai vizibil asupra energiei și concentrării.

Specialiștii spun că acest ritual al cafelei nu ar trebui păstrat seara, deoarece cofeina stimulează sistemul nervos și poate menține organismul într-o stare de alertă pentru mai mult timp. Din acest motiv, somnul poate deveni mai puțin odihnitor, iar efectele vor fi vizibile în ziua următoare.

Cafeaua are un efect ușor diuretic, ceea ce înseamnă că poate contribui la eliminarea lichidelor din organism. Din acest motiv, este recomandat ca ziua să înceapă cu un pahar de apă, înainte de prima cafea, pentru a menține un nivel optim de hidratare.

Calitatea cafelei începe cu materia primă. O cafea proaspăt prăjită, preferabil boabe măcinate chiar înainte de preparare, oferă un gust mai intens și o aromă mai bogată. Modul de măcinare trebuie adaptat metodei de preparare, deoarece o granulație prea fină sau prea groasă poate influența gustul final.

Un rol important îl are și proporția dintre cafea și apă, deoarece aceasta influențează direct gustul final. În general, se folosesc aproximativ două lingurițe de cafea la 160-180 ml de apă, însă cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințe, pentru o băutură mai tare sau mai delicată.

La fel de important este și timpul de extracție, care modifică intensitatea cafelei. O extracție mai scurtă duce la un gust mai blând, în timp ce una mai lungă face cafeaua mai puternică, dar poate aduce și note ușor amărui.