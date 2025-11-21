Ce conține, de fapt, planul de pace în 28 de puncte pentru Ucraina și Rusia

Planul general în 28 de puncte al SUA pentru a pune capăt războiului de aproape patru ani dintre Rusia și Ucraina propune înghețarea teritoriilor, limitarea numărului de trupe, reintegrarea economică a Moscovei și un viitor „Consiliu pentru Pace” prezidat de președintele Donald Trump, au confirmat înalți oficiali americani citați de The New York Post.

Planul, pe care Kievul și Moscova nu l-au acceptat public, prezintă cea mai detaliată imagine de până acum a ceea ce Washingtonul prevede ca o modalitate de a pune capăt războiului - și a fost construit pe baza mai multor săptămâni de consultări ale trimisului special al SUA, Steve Witkoff, atât cu rușii, cât și cu ucrainenii, au declarat oficialii.

Sursele au declarat că au primit „feedback pozitiv” de la secretarul ucrainean al Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, în timpul discuțiilor cu Witkoff la Miami din ultimele săptămâni, dar nu au spus dacă Kievul a semnat sau nu acordul.

„Planul a fost elaborat imediat după discuțiile cu unul dintre cei mai înalți membri ai administrației Zelenski, Umerov”, a declarat unul dintre oficiali. „Așadar, Umerov a fost de acord cu majoritatea prevederilor acestui plan și a făcut mai multe modificări, pe care le-am inclus și le-am prezentat președintelui Zelenski.”

„Nu vreau să spun că [Kievul] a fost de acord cu toată inima... și sunt gata să semneze. Au fost de acord cu majoritatea planului”, a adăugat sursa respectivă.

Într-o postare pe rețelele de socializare de joi, Zelenski a recunoscut „viziunea” americană pentru a pune capăt războiului și a spus că mai sunt eforturi în desfășurare.

„Am convenit că echipele noastre vor lucra la aceste puncte pentru a ne asigura că totul este autentic”, a spus Zelenski.

„Suntem pregătiți pentru o muncă clară și onestă - Ucraina, SUA, partenerii noștri europeni și globali.”

În esență, propunerea afirmă dreptul Ucrainei de a rămâne o națiune separată de Rusia - dar cimentează și concesii majore.

Conform planului, SUA ar recunoaște întregul Donbas - inclusiv zonele pe care Moscova nu a putut să le cucerească în peste 11 ani de război - ca fiind rusesc.

Regiunile Herson și Zaporijia ar rămâne blocate de-a lungul liniilor de luptă, transformând efectiv tranșeele din linia frontului în granițe recunoscute la nivel internațional.

Forțele ucrainene s-ar retrage, de asemenea, din teritoriul pe care îl dețin încă în Donețk, creând o zonă tampon neutră, demilitarizată, în care Rusiei i s-ar interzice să intre.

În schimb, SUA ar orchestra o rețea de garanții de securitate menite să descurajeze viitoarele agresiuni rusești - dar cu condiții stricte.

Washingtonul ar răspunde decisiv dacă Rusia ar reinvada Ucraina, reinstaurând sancțiuni globale și anulând orice beneficii pe care Moscova le primește în temeiul acordului.

Dar garanțiile se evaporă dacă Ucraina lansează rachete asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului „fără motiv” sau dacă atacă teritoriul rusesc.

Planul angajează, de asemenea, Ucraina să își limiteze forțele armate la 600.000 de soldați, să consacre neutralitatea permanentă prin angajamentul de a nu adera niciodată la NATO și să codifice această interdicție în propria sa constituție.

NATO, la rândul său, ar trebui să promită să nu staționeze trupe în Ucraina - deși avioanele de vânătoare europene ar fi staționate în Polonia vecină.

Documentul propunea, de asemenea, un dialog Rusia-NATO mediat de SUA, programe masive de reconstrucție pentru Ucraina și chiar o cale pentru revenirea Moscovei la respectabilitatea globală - inclusiv realăturarea la G8 și încheierea de acorduri de cooperare economică pe termen lung cu Washingtonul în sectoare variind de la energie și mineritul de pământuri rare până la inteligența artificială și centre de date.

Planul abordează, de asemenea, activele rusești înghețate, prevăzând ca 100 de miliarde de dolari din fondurile rusești confiscate să fie injectate în proiecte de reconstrucție a Ucrainei conduse de SUA - Washingtonul încasând 50% din profituri.

Europa ar urma să egaleze investiția cu propriile 100 de miliarde de dolari, deblocând în același timp fondurile rusești rămase pentru proiecte comune SUA-Rusia care vizează „consolidarea relațiilor”.

Ucraina ar urma, de asemenea, să obțină acces rapid la piețele UE în timp ce Bruxelles-ul analizează candidatura de aderare.

Pe plan umanitar, planul prevede un schimb „toți pentru toți” de prizonieri și ostatici civili - inclusiv copiii ucraineni răpiți - împreună cu reunificări ale familiilor și eforturi de sprijinire a victimelor.

Una dintre cele mai explozive prevederi din punct de vedere politic prevede amnistie completă pentru toate părțile implicate în acțiuni din timpul războiului, eliminând orice viitoare pretenții legale privind conduita pe câmpul de luptă.

Acest punct, a declarat unul dintre înalții oficiali ai Casei Albe, a fost propus de Kiev.

Anterior, se declarase că „Ucraina va efectua un audit complet al tuturor ajutoarelor primite și va crea un mecanism legal pentru a recupera orice erori constatate și a-i pedepsi pe cei care au profitat ilegal de război”, a spus persoana respectivă.

De asemenea, Ucraina ar fi obligată să organizeze alegeri în termen de 100 de zile de la intrarea în vigoare a acordului, deoarece alegerile au fost interzise de constituția ucraineană din cauza declarării legii marțiale pe timpul războiului.

Întregul plan ar urma să fie aplicat de un nou consiliu de pace condus de Trump, al cărui rol ar include impunerea de sancțiuni pentru încălcări ale acordului și asigurarea că ambele părți se retrag la liniile convenite înainte de începerea armistițiului.

Rusia, la rândul său, ar trebui să adopte constituțional o politică legală de neagresiune atât împotriva Ucrainei, cât și a Europei și să își reînnoiască angajamentul față de tratatele de neproliferare nucleară. Ucraina și-ar reafirma statutul de stat non-nuclear.

Într-un gest rar de control partajat, centrala nucleară de la Zaporijia - cea mai mare din Europa - ar urma să fie repornită sub supravegherea AIEA, energia electrică fiind împărțită 50-50 între Rusia și Ucraina.

Ambele guverne ar urma, de asemenea, să angajeze programe ample de toleranță culturală, menite să reducă tensiunile etnice și să elimine discriminarea - inclusiv interdicții privind ideologia nazistă și protecție pentru minoritățile lingvistice și mass-media. Autorii planului susțin că, odată ce toate părțile semnează, armistițiul ar intra în vigoare imediat.

Kievul nu a susținut public propunerea - și Kremlinul a păstrat, de asemenea, tăcerea - dar documentul reprezintă cea mai ambițioasă încercare a SUA de până acum de a trasa un final pentru războiul care a redesenat granițele Europei și a declanșat cel mai mare conflict militar de la al Doilea Război Mondial încoace.

Miercuri seară, secretarul de stat Marco Rubio a părut să nege că SUA ar fi decis să impună planul de pace împotriva Ucrainei, devenind primul oficial al administrației Trump care a temperat public așteptările cu privire la un presupus acord care ar distruge forțele de apărare ale Kievului și ar ceda teritorii Rusiei.

„Încheierea unui război complex și mortal, cum e cel din Ucraina, necesită un schimb amplu de idei serioase și realiste. Iar obținerea unei păci durabile va necesita ca ambele părți să accepte concesii dificile, dar necesare”, a scris el într-o postare pe X.

„De aceea, dezvoltăm și vom continua să dezvoltăm o listă de idei potențiale pentru a pune capăt acestui război, bazată pe contribuțiile ambelor părți implicate în acest conflict”, a adăugat șeful diplomației americane.

Comentariul a venit după ce Axios a relatat marți că s-a ajuns la un acord, citându-l pe Kirill Dmitriev, acolitul lui Putin, care a susținut că a lucrat la plan cu Witkoff.

Înalți oficiali americani cred că Dmitriev a divulgat planul către Axios ca o modalitate de a-și impune „punctul de vedere pentru a crea aparența că a câștigat ”, a spus unul dintre oficiali. „Este doar o replică. Întotdeauna a fost.”

Se pare că Witkoff a presupus același lucru într-o postare ștearsă rapid către X, ca răspuns la articolul din Axios, marți seară.

„Trebuie să fi primit asta de la K”, a scris Witkoff despre autorul Axios, Barak Ravid - aparent intenționând să o trimită ca un mesaj direct, dar referindu-se la Dmitriev prin inițiala prenumelui său.