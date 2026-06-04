Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat al șaptelea apel public din acest an către Guvernul României și Ministerul Justiției, solicitând măsuri urgente pentru acoperirea deficitului de personal din sistemul judiciar.

Instituția avertizează că lipsa intervenției riscă să conducă la un colaps al activității instanțelor și parchetelor.

Potrivit CSM, deficitul de magistrați și personal auxiliar continuă să se adâncească, în timp ce volumul de activitate al instanțelor rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Consiliul susține că măsurile cerute au fost semnalate în mod repetat autorităților, fără ca până în prezent să fie adoptate soluții concrete.

În noul apel adresat Guvernului condus de Ilie Bolojan, CSM formulează trei solicitări principale.

Prima vizează deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, suspendate prin acte normative. Potrivit Consiliului, această măsură este necesară pentru reducerea deficitului de judecători și procurori la nivel național.

A doua solicitare se referă la alocarea de posturi pentru grefieri. CSM arată că sistemul are nevoie de 4.874 de astfel de posturi, în condițiile în care, în ultimii șase ani, au fost promise aproximativ 600 de posturi suplimentare, fără ca acestea să fie efectiv înființate.

În plus, instituția cere înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului. Scopul este atingerea unui raport minim de un asistent la trei judecători, considerat necesar pentru eficientizarea activității instanțelor.

CSM susține că blocarea recrutării de personal afectează direct funcționarea sistemului judiciar.

Potrivit datelor prezentate de instituție, ultimul concurs de admitere directă în magistratură care a putut fi demarat conform legislației în vigoare a început la 25 iulie 2024. În ultimii doi ani, posibilitatea recrutării directe a judecătorilor a fost eliminată prin acte normative.

La nivelul instanțelor judecătorești sunt vacante peste 800 de posturi de judecător, inclusiv cele din fondul de rezervă. În aceste condiții, deficitul de magistrați se apropie de 16% la nivel național.

Consiliul amintește că, la sfârșitul lunii mai 2026, Plenul CSM a analizat situația a două judecătorii aflate într-o situație considerată gravă din cauza lipsei de personal.

Instituția a transmis atunci că dificultățile întâmpinate de respectivele instanțe au fost generate de politicile publice privind resursa umană din sistemul judiciar. Potrivit CSM, până în prezent nu a fost aprobat Memorandumul transmis Guvernului la 29 aprilie 2026 pentru deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură.

Consiliul afirmă că documentul nu a primit încă avizele necesare, ceea ce împiedică reluarea procedurilor de recrutare.

Un argument suplimentar invocat de CSM este volumul foarte mare de activitate al instanțelor românești.

Potrivit datelor prezentate de instituție, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de dosare înregistrate pe rolul instanțelor.

În același timp, numărul cauzelor continuă să crească, în timp ce resursa umană disponibilă rămâne insuficientă.

În acest context, reprezentanții sistemului judiciar avertizează că lipsa măsurilor de recrutare și suplimentare a personalului poate afecta durata soluționării dosarelor și funcționarea normală a instanțelor.