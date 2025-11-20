Ucraina confirmă primirea planului american pentru pace. Zelenski se pregătește de discuții cu Trump

Ucraina a anunțat oficial că a primit din partea Statelor Unite un plan menit să ofere o posibilă cale de încheiere a războiului cu Rusia, document perceput în Europa drept extrem de controversat. Președintele Volodimir Zelenski urmează, în următoarele zile, să analizeze propunerile americane direct cu omologul său Donald Trump, în timp ce discuțiile dintre Washington și Moscova s-au purtat fără implicarea aliaților europeni, potrivit Reuters.

Potrivit unui mesaj transmis de administrația prezidențială ucraineană pe Telegram, „Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea SUA care, conform evaluării americane, ar putea redinamiza diplomaţia”, iar Volodimir Zelenski intenționează să discute „în zilele următoare” documentul cu Donald Trump. Instituția precizează totodată că „Suntem pregătiţi acum, la fel ca înainte, să colaborăm constructiv cu partea americană, precum şi cu partenerii noştri din Europa şi din lume astfel încât rezultatul să fie pacea”.

Acest proiect, dezvăluit inițial de publicația americană Axios, cuprinde 28 de puncte și a fost conturat în urma unor consultări ruso-americane purtate între emisarul special al președintelui Trump, Steve Witkoff, și emisarul economic al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev.

Niciunul dintre susținătorii europeni ai Kievului nu a fost informat, motiv pentru care reacțiile politicienilor europeni au fost dure, unii comparând propunerile vehiculate în presă cu o formă de capitulare impusă Ucrainei.

În ultimele zile au ieșit la iveală noi detalii despre demersurile diplomatice ale Washingtonului privind conflictul ruso-ucrainean. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi, pentru presa internațională, că reprezentanți ai administrației președintelui american Donald Trump au purtat săptămâna trecută discuții directe cu Ucraina pentru un posibil plan de pace care să fie acceptabil atât pentru Kiev, cât și pentru Moscova, potrivit agențiilor Reuters, AFP și EFE.

Oficialul american a confirmat că Statele Unite lucrează deja la o inițiativă diplomatică, informație apărută inițial în publicația Axios, însă a respins categoric ideea – vehiculată în presă și de anumiți politicieni europeni pro-ucraineni – potrivit căreia planul ar fi conturat doar între Washington și Kremlin, pentru a fi ulterior impus Ucrainei ca un fapt împlinit sau chiar ca un act de capitulare.

Karoline Leavitt a subliniat că „Emisarul special (Steve) Witkoff şi (secretarul de stat) Marco Rubio au lucrat discret la acest plan în ultima lună şi au discutat cu ambele părţi, Rusia şi Ucraina, în mod egal”, insistând că abordarea a fost echilibrată. Ea a afirmat și că „Preşedintele (Donald Trump) susţine acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia cât şi pentru Ucraina şi credem că este acceptabil pentru ambele părţi”, respingând scenariile conform cărora inițiativa ar favoriza în mod prioritar interesele ruse.

În continuare, purtătoarea de cuvânt a subliniat că „Guvernul american discută atât cu o parte, cât şi cu cealaltă”, precizând că dialogul nu s-a încheiat. Ea a menționat totodată că echipa de negociere americană aplică aceeași metodă folosită anterior pentru medierea și oprirea conflictului din Fâșia Gaza.

Surse anonime citate în spațiul public susțin că planul ar cere Ucrainei cedarea integrală a regiunii Donbas, precum și recunoașterea anexării Crimeei și a altor teritorii ocupate de Rusia. Kievului i s-ar solicita inclusiv limitarea armatei la cel mult 400.000 de militari și renunțarea totală la armele cu rază lungă de acțiune.

În schimb, Rusia ar preda anumite zone sub ocupație din Zaporojie și Herson, ar permite Kievului să primească garanții de securitate din partea Occidentului, însă fără aderare la NATO și fără desfășurarea de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Moscovei ar urma să fie transformate în zone demilitarizate.

Casa Albă nu a emis până acum un punct de vedere asupra informațiilor prezentate de Axios. În schimb, secretarul de stat Marco Rubio a transmis pe platforma X că Washingtonul va „continua să dezvolte o listă de idei posibile pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuţiilor ambelor tabere în conflict”, subliniind că „obţinerea unei păci durabile va necesita ca ambele părţi să accepte concesii dificile, dar necesare”.

Tot joi, o delegație a armatei americane condusă de secretarul Dan Driscoll și de șeful Statului Major, Randy George, a ajuns la Kiev pentru o întâlnire cu președintele Zelenski. Momentul vizitei survine într-un context delicat pentru liderul ucrainean, slăbit politic de un scandal de corupție care implică persoane din cercul său apropiat și în condițiile în care armata ucraineană se confruntă cu dificultăți majore pe front.

Reprezentanții americani au discutat deja cu generalul Oleksandr Sîski, comandantul-șef al armatei ucrainene, acesta solicitând sprijin suplimentar pentru întărirea apărării antiaeriene, extinderea capacităților de atac în profunzimea teritoriului rus și stabilizarea liniilor de luptă.