NATO se apropie de momentul în care ar putea lua în calcul doborârea aeronavelor rusești care intră în spațiul său aerian, după ce Alianța a implementat deja măsuri mai stricte, inclusiv doborârea dronelor, ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului aerian, a povestit analistul militar britanic Michael Clarke pentru Sky News.

În urma mai multor rapoarte privind încălcări ale spațiului aerian ale Alianței, NATO a introdus în protocolul de apărare măsuri mai ferme, inclusiv doborârea dronelor intruzive, a explicat analistul militar britanic Michael Clarke.

„Cred că doborârea dronelor a devenit acum parte a protocolului de interceptare aeriană.Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist ”, a declarat analistul britanic, Michael Clarke.

Clarke a precizat că Alianța se apropie de momentul în care va fi necesară amenințarea credibilă cu doborârea avioanelor rusești, subliniind intensificarea provocărilor Moscovei.

Analistul militar britanic Michael Clarke afirmă că NATO se apropie de momentul în care ar putea fi necesară amenințarea cu doborârea avioanelor rusești, pe fondul provocărilor crescute ale Moscovei.

Clarke consideră că, pentru a sprijini pe termen lung Ucraina, Occidentul ar putea fi nevoit să intervină mai direct, iar o eventuală protecție a unei părți a spațiului aerian ucrainean ar putea marca „un moment decisiv”.

Analistul militar britanic Michael Clarke susține că Vladimir Putin își ajustează obiectivele în funcție de presiunea externă și de situația economică, dar va continua să se extindă dacă nu se simte amenințat de Occident.

Clarke mai arată că, deși nu este optimist că publicul se va mobiliza împotriva războiului, un procent semnificativ de persoane simte deja efectele conflictului din Ucraina, ceea ce nu era cazul în 2022 sau 2023.