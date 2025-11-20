International

NATO ar putea doborî aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian al Alianței

Comentează știrea
NATO ar putea doborî aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian al AlianțeiSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

NATO se apropie de momentul în care ar putea lua în calcul doborârea aeronavelor rusești care intră în spațiul său aerian, după ce Alianța a implementat deja măsuri mai stricte, inclusiv doborârea dronelor, ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului aerian, a povestit analistul militar britanic Michael Clarke pentru Sky News.

NATO intensifică măsurile de apărare aeriană împotriva intruziunilor rusești

În urma mai multor rapoarte privind încălcări ale spațiului aerian ale Alianței, NATO a introdus în protocolul de apărare măsuri mai ferme, inclusiv doborârea dronelor intruzive, a explicat analistul militar britanic Michael Clarke.

„Cred că doborârea dronelor a devenit acum parte a protocolului de interceptare aeriană.Ne apropiem de momentul în care putem amenința cu asta în mod realist ”,  a declarat analistul britanic, Michael Clarke.

Clarke a precizat că Alianța se apropie de momentul în care va fi necesară amenințarea credibilă cu doborârea avioanelor rusești, subliniind intensificarea provocărilor Moscovei.

Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă
Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă
România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare
România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în deplasare

Clarke susține că NATO ar putea ajusta măsurile de apărare aeriană

Analistul militar britanic Michael Clarke afirmă că NATO se apropie de momentul în care ar putea fi necesară amenințarea cu doborârea avioanelor rusești, pe fondul provocărilor crescute ale Moscovei.

NATO

NATO

Clarke consideră că, pentru a sprijini pe termen lung Ucraina, Occidentul ar putea fi nevoit să intervină mai direct, iar o eventuală protecție a unei părți a spațiului aerian ucrainean ar putea marca „un moment decisiv”.

Clarke a explicat că obiectivul lui Vladimir Putin rămâne anexarea Ucrainei

Analistul militar britanic Michael Clarke susține că Vladimir Putin își ajustează obiectivele în funcție de presiunea externă și de situația economică, dar va continua să se extindă dacă nu se simte amenințat de Occident.

Clarke mai arată că, deși nu este optimist că publicul se va mobiliza împotriva războiului, un procent semnificativ de persoane simte deja efectele conflictului din Ucraina, ceea ce nu era cazul în 2022 sau 2023.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:54 - Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă
14:42 - România va juca cu Turcia în primul meci de baraj pentru Capionatul Mondial. Finala, contra Slovaciei sau Kosovo, în ...
14:41 - Cine este și cu ce se ocupă fiica doctoriței antivacciniste Flavia Groșan
14:34 - USR face scandal: Drulă și Voiculescu acuză PNL că „otrăvește” sondajele
14:26 - Alertă la Vama Albița. Arme, descoperite într-un camion
14:22 - Cum alegi o hală industrială potrivită pentru afacerea ta: patru criterii de evaluare importante

HAI România!

De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 – Celebrarea excelenței în medicină

Proiecte speciale