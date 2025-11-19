Social Breaking news

RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche

RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Vechedrona /sursa foto: captură video
Forțele Aeriene Române au detectat, în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, o dronă care a pătruns în spațiul aerian național, generând mesaje RO-Alert în nordul județelor Tulcea și Galați. Incidentul a durat aproximativ 12 minute și a mobilizat atât aeronave germane, cât și românești pentru monitorizare.

Traiectoria dronei

Potrivit Ministerului Apărării, drona a intrat în spațiul aerian românesc dinspre Vâlcov, parcurgând aproximativ 8 kilometri către Periprava și Chilia Veche. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radare, reapărând intermitent în timpul următoarelor 12 minute, de la Colibași (Republica Moldova) către Foltești (jud. Galați) și ulterior în zona localității Oancea (Republica Moldova).

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane, aflate la Baza 57 Mihail Kogălniceanu și implicate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat la ora 00:25 pentru monitorizarea situației aeriene, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Încă două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii pentru a sprijini supravegherea spațiului aerian. Eurofighterele au aterizat la Mihail Kogălniceanu la ora 01:50, iar F-16 au revenit la baza de la Câmpia Turzii în jurul orei 02:30.

Alertă RO-Alert pentru populație

Ro Alert

Sursa foto: Arhiva EVZ

Mesajele RO-Alert au fost transmise în două etape. Prima notificare a fost trimisă la ora 00:20 pentru nordul județului Tulcea. A doua alertă a fost transmisă la ora 00:59 pentru nordul județului Galați, în urma reapariției dronei pe radare.

Ministerul Apărării a precizat că nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Echipe de specialiști sunt pregătite să înceapă căutările pe teren pentru a evalua eventualele riscuri și pentru a recupera dronele sau rămășițele acestora.

1 comentarii

  1. Enki spune:
    19 noiembrie 2025 la 9:04

    E cam nașpa...A fost ori n-a fost? Asta-i întrebarea.Să nu dea Dumnezeu ori, oricum ați numi soarta să ne apere cel ce-i numit moșteanu.

RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
