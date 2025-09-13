RO-Alert în Tulcea. Forţele Aeriene au interceptat o dronă rusească în spaţiul aerian naţional. Update

Update. MAPN a anunțat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, prin care aceștia au fost informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii ISU Tulcea.

Totodată, autoritățile au cerut populației să respecte instrucțiunile, să citească atent mesajele primite și să evite panica. Cetățenii au fost rugați să sune la 112 în cazul în care întâlnesc situații care le pun în pericol siguranța ori dacă au nevoie de ajutor.

Locuitorii din Tulcea nu se află la prima experiență de acest fel. În ultimele luni, mai multe alerte similare au fost transmise în urma incidentelor produse la granița cu Ucraina. În mai multe rânduri, fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul României, în special în Delta Dunării, ceea ce a determinat autoritățile să avertizeze preventiv populația.

Incidente comparabile s-au produs și în Polonia, unde fragmente de rachete și drone provenite din războiul din Ucraina au fost descoperite pe teritoriul național. Populația a primit mesaje de alertă, iar sirenele de avertizare au fost activate în localitățile din apropierea graniței.

Autoritățile de la Varșovia au reacționat prin creșterea nivelului de alertă militară și prin anunțarea unor investiții suplimentare în sistemele de apărare antiaeriană. Situațiile au fost discutate și la nivelul NATO, în cadrul consultărilor de securitate.