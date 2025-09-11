International Drone rusești doborâte în Polonia. Oficialii cer reuniune la ONU și restricționează traficul aerian







Polonia a anunțat joi restricționarea traficului aerian în zona frontierei estice, după pătrunderea pe teritoriul său a aproximativ 20 de drone considerate rusești. Măsura este valabilă până la începutul lunii decembrie, fiind instituită „pentru a asigura securitatea națională”, potrivit unui comunicat transmis de agenția poloneză de navigație aeriană (PAZP), citat de AFP. În același timp, Varșovia a cerut convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU.

Conform PAZP, la solicitarea armatei poloneze, spațiul aerian va fi închis aproape complet pentru aviația civilă pe segmentele de frontieră cu Belarus și Ucraina, perioada de aplicare fiind 12 septembrie – 9 decembrie.

Autoritățile poloneze, sprijinite de aliații din NATO, susțin că intrarea celor circa 20 de drone a fost o acțiune deliberată. Moscova contestă această interpretare.

„La cererea Poloniei, va fi convocată o reuniune extraordinară a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite cu privire la încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia”, a anunțat Ministerul polonez de Externe, într-un mesaj publicat pe X.

Șeful diplomației, Radoslaw Sikorski, a subliniat la RMF FM că incidentul reprezintă „nu doar un test pentru Polonia, ci un test pentru întreaga NATO, și nu doar militar, ci și politic”.

Potrivit guvernului polonez, 19 drone au pătruns în spațiul aerian în noaptea de marți spre miercuri. Nu au existat victime, însă o locuință și un autoturism au fost avariate. Cel puțin trei drone, „de fabricație rusă”, au fost doborâte de armata poloneză cu sprijin NATO, iar resturile a 16 aparate au fost identificate, conform unui raport al Ministerului de Interne.

Reacțiile aliaților au venit imediat. Cancelarul german Friedrich Merz a calificat acțiunea drept „agresivă”, iar președintele francez Emmanuel Macron a avertizat Moscova asupra riscului de escaladare. „Susținem aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul Alianței”, a transmis ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat că este „cea mai gravă încălcare a spațiului aerian european de către Rusia de la începutul războiului”.

Consiliul Nord-Atlantic, organismul decizional al NATO, a schimbat miercuri formatul ședinței săptămânale, activând articolul 4 al Tratatului, care prevede consultări între statele membre atunci când securitatea uneia dintre ele este amenințată.

Pe plan diplomatic, China – membru permanent al Consiliului de Securitate ONU și apropiat al Moscovei – a cerut calm. „China speră că toate părțile implicate își vor rezolva în mod adecvat diferendele prin dialog și consultare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, într-o conferință de presă.