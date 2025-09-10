International Germania consideră că dronele rusești au fost direcționate către Polonia pentru a sfida NATO







Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a declarat miercuri că dronele care au pătruns în spațiul aerian polonez „au fost clar direcționate” în acest scop, catalogând incidentul drept o nouă „provocare a forțelor armate ruse”, potrivit AFP.

Ministrul german al Apărării a subliniat la tribuna Bundestagului că „nu există niciun motiv să credem că a fost vorba despre erori de traiectorie sau incidente similare”, accentuând intenționalitatea acțiunii.

Sebastian Hille, a declarat într-o conferință de presă că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez constituie un „incident extrem de grav”, care demonstrează încă o dată amenințarea reprezentată de Moscova și modul în care aceasta „testează” reacția NATO.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille, a declarat că Berlinul menține legături strânse cu autoritățile poloneze și a subliniat că solicitarea Varșoviei pentru consultări în baza articolului 4 al tratatului NATO este complet justificată. Hille a precizat că incidentul evidențiază cât de serios trebuie tratată această situație de către toți aliații.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a afirmat că Rusia a pus în mod deliberat în pericol stabilitatea regională, escaladând tensiunile. El a menționat că, din nou și la o scară considerabilă, drone de luptă rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, consolidând gravitatea situației și riscurile generate de acțiunile Moscovei.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că, după trei ani de război în Ucraina, Moscova nu este încă pregătită pentru negocieri serioase și încearcă să subjuge Ucraina prin orice mijloace. „Trebuie și vom oferi un răspuns clar la această situație”, a subliniat diplomatul german.

Wadephul a evidențiat că participarea avioanelor de luptă olandeze la protecția spațiului aerian polonez demonstrează unitatea membrilor NATO. El a adăugat că implicarea altor state în asigurarea securității flancului estic este esențială, având în vedere că amenințarea reprezentată de Rusia va persista în mod evident.