International Drone detectate în România, lângă granița cu Ucraina. Două avioane F-16 au decolat în misiune







Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de marți spre miercuri, sistemele radar au identificat un grup de drone în apropierea localității ucrainene Vâlcov, situată la frontiera cu România. „Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a transmis MApN.

La ora 00:59, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Fetești pentru misiuni de cercetare.

La scurt timp, la ora 01:27, a fost emis mesajul RO-ALERT pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația în legătură cu posibile riscuri.

Conform Ministerului Apărării, nu au fost înregistrate pătrunderi ale vehiculelor aeriene în spațiul aerian românesc.

La ora 02:35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în siguranță la baza de dislocare.

MApN a precizat că menține un nivel ridicat de vigilență și supraveghează constant spațiul aerian, maritim și terestru național.

În paralel, Polonia și-a activat miercuri sistemele de apărare aeriană, împreună cu cele ale NATO, pentru a doborî drone intrate în spațiul său aerian, după un atac rusesc asupra Ucrainei.

O dronă lansată de armata rusă a avariat o locuință din satul Wyryki, aflat în Voievodatul Lublin, Polonia. Resturile aparatului de zbor au provocat daune acoperișului și unei mașini aflate în curte, însă, din fericire, nu au fost raportate victime. Martorii au povestit că au auzit o explozie puternică și au observat avioane de vânătoare poloneze survolând zona imediat după incident.

Premierul polonez, Donald Tusk, a transmis pe platforma X că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, în legătură cu situația generată de dronele rusești și cu măsurile adoptate de autoritățile de la Varșovia. „Suntem în contact constant”, a subliniat Tusk, precizând că Polonia tratează cu maximă seriozitate această încălcare a spațiului aerian. Operațiunea NATO desfășurată în Polonia este coordonată de armata americană.

Ministerul Apărării de la Varșovia a confirmat că incidentul reprezintă o încălcare fără precedent a spațiului aerian polonez, ca urmare a atacurilor Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean. Potrivit Comandamentului polonez, dronele care au pătruns pe teritoriul național „au reprezentat o amenințare reală” pentru siguranța populației. În prezent, echipele de intervenție evaluează pagubele și asigură zona afectată.