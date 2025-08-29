International Catastrofă aviatică. Avion F-16, prăbușit pe aerodromul din Radom







Un avion de vânătoare F-16 al Forțelor Aeriene Poloneze s-a prăbușit joi, în timpul unui antrenament pentru show-ul aviatic de la Radom, în centrul Poloniei, potrivit Defense România.

Autoritățile au confirmat decesul pilotului, iar evenimentul a dus la anularea spectacolului programat pentru acest weekend.

Tragedia a fost anunțată oficial de purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, care a precizat că ministrul Apărării s-a deplasat de urgență la locul accidentului.

Incidentul a avut loc joi după-amiază, în jurul orei 17:30 GMT, chiar pe pista aerodromului din Radom, acolo unde urma să aibă loc unul dintre cele mai așteptate show-uri aviatice din Polonia.

Potrivit presei locale, aeronava implicată era un F-16 din cadrul echipei Tiger Demo, unitate specializată în demonstrații aeriene spectaculoase.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, a transmis un mesaj scurt pe platforma X, confirmând moartea pilotului și calificând evenimentul drept o tragedie națională.

„În timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian, un avion F-16 s-a prăbușit. Din păcate, pilotul a decedat”, a scris oficialul, fără a oferi alte detalii despre cauzele accidentului.

Autoritățile militare au precizat că aparatul de zbor s-a prăbușit pe pistă, fără a provoca victime suplimentare în rândul personalului de la sol sau al civililor.

Cu toate acestea, organizatorii au decis să anuleze în întregime show-ul aviatic de la Radom, care urma să atragă zeci de mii de spectatori în weekend.

Ministrul polonez al Apărării s-a deplasat la locul tragediei pentru a coordona ancheta preliminară și pentru a evalua impactul asupra pregătirilor aeriene.

De asemenea, presa locală a relatat că echipele de intervenție au izolat rapid zona, iar experți militari urmează să analizeze cutia neagră a avionului, pentru a stabili ce a dus la prăbușirea aparatului.

În trecut, Polonia a investit considerabil în întreținerea și modernizarea flotei sale de avioane de vânătoare, inclusiv în modelul F-16, achiziționat pentru a întări securitatea aeriană la frontiera estică a NATO.

Tragedia de la Radom ridică întrebări importante privind siguranța aparatelor de tip F-16 aflate în dotarea Poloniei și modul în care acestea sunt operate în misiuni de antrenament și demonstrații publice.

Accidentul are loc într-un moment sensibil, în care Polonia își consolidează capacitățile militare și joacă un rol esențial în securitatea regională, având în vedere conflictul din Ucraina și tensiunile din proximitatea graniței cu Belarus.

Specialiștii atrag atenția că orice incident de acest tip poate afecta atât încrederea publicului, cât și planurile de participare ale Poloniei la exerciții internaționale.

În plus, pierderea unui aparat modern precum F-16, dar mai ales decesul pilotului, reprezintă o lovitură pentru Forțele Aeriene, care se bazează pe aceste avioane pentru apărarea spațiului aerian.