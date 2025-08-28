Social Cea mai periculoasă mâncare din lume. Anual, zeci de oameni nu rezistă tentației și mor







Mâncare excentrică, pe care mulți pofticioși se încumetă să o încerce, chiar dacă viața le este amenințată. În medie, în fiecare an, în Japonia există între 20 și 40 de cazuri de otrăvire cu pește fugu, conform kobejones.com.au. Căci despre această specie periculoasă este vorba.

Simptomele otrăvirii includ amețeli, epuizare, dureri de cap, greață, dificultăți de respirație și chiar moartea. Fugu este numele japonez pentru cel mai delicat, scump și periculos pește din lume. Australienii îl cunosc mai bine sub numele de pește balon, pește glob sau pește suflător. Deși este ilegal în majoritatea părților lumii, niponii îl consideră o delicatesă și în prezent există aproximativ 3.800 de restaurante fugu în „Țara Soarelui Răsare”.

Sunt peste 100 de specii de fugu, în toată lumea, și toate sunt fatale, dacă sunt consumate. Pielea, intestinele, ochii, rinichii, ovarele și, mai ales, ficatul sunt părțile mortale.

Așa că este recomandat ca numai varietatea „torafugu” să fie mâncată. Deoarece aceasta are cea mai mică doză de toxine în sânge. Alternativ, puteți se poate consuma fugu provenit din ferme acvatice special create, care promit un fugu fără otravă, conform sursei citate.

Pentru a găti fugu, bucătarii trebuie să exerseze mult timp. Și să pregătească sute de pești. Costurile ajung la mii de dolari. Abia atunci pot să-l vândă legal în restaurantele lor. Chefii trebuie să aibă cel puțin 20 de ani și, în general, „își fac mâna” între patru și șase ani. Prețul unui exemplar se învârte în jurul a 120 de dolari.

În restaurante, fugu se consumă de obicei crud, sub formă de sashimi, tăiat în felii foarte subțiri și prezentat de obicei sub formă de floare. Se servește mai ales iarna, pentru a evita creșterea nivelului de toxicitate ce e generată de mecanismul de apărare reproductiv.

Când este servit ca sashimi, fugu este delicat, gelatinos, delicios și nu are miros de pește. De asemenea, are cel mai mult umami (gustul savuros obținut cu glutamat monosodic) dintre toate tipurile de pește.

Uneori, se consumă și alte părți ale peștelui, dar tocmai aceste părți sunt cele mai periculoase. În 2009, șapte comeseni din orașul Tsuruoka au suferit o intoxicație gravă după ce au consumat testicule de fugu la grătar.

În 1975, actorul Bando Mitsugoro VIII a murit după ce a mâncat patru porții de ficat de fugu. În 2012, doi copii în vârstă de doi și trei ani au murit după ce au mâncat fugu la prânz în Jomalig, Quezon. În același an, doi pescari din orașul Sagay au murit și nouă au fost spitalizați după ce au mâncat pielea.

Principalul obiectiv al preparării fugu este eliminarea tuturor urmelor de tetrodotoxină, care se găsește în general peste tot, cu excepția cărnii. Tetrodotoxina acționează rapid și violent, provocând amorțeală în jurul gurii, paralizie și, în final, moartea. Se spune că este de 1.000 de ori mai puternică decât cianura și, bineînțeles, nu există antidot.

Pasul 1: Îndepărtați pielea (nu are solzi). Tăiați în jurul gurii și, de acolo, trageți pielea.

Pasul 2: Spălați gelatina folosind sare.

Pasul 3: Îndepărtați ochii.

Pasul 4: Folosind un cuțit ascuțit, eviscerați peștele, având mare grijă să nu perforați ovarele sau ficatul. Dacă acestea se sparg, toxinele vor fi eliberate în carne, făcând peștele necomestibil.

Pasul 5: Tăiați pe lângă os, fileazăți ca pentru orice alt sashimi.

Pasul 6: Tăiați capul în două sau trei bucăți și fierbeți-l. Acesta poate fi folosit pentru o tocană.

Prețul unei porții pleacă de la 25 de dolari și poate ajunge până la 500 de dolari.