Social Afacerea Netflix, de la închiriat DVD-uri la platforma cu sute de milioane de abonați. Câți bani produce anual







De la lansarea sa în anul 1997, ca serviciu de închiriere de DVD-uri, Netflix s-a transformat în cel mai mare serviciu de streaming video din lume. „Explozia” afacerii Netflix este remarcabilă, mai ales că această companie și-a extins serviciul la nivel global și a reușit să cucerească fiecare continent, conform muvi.com.

Netflix avea peste 277,65 milioane de abonați la nivel global în al doilea trimestru al anului 2024. Când și-a lansat serviciul de streaming video în 2007, avea doar 7,32 milioane de abonați în întreaga lume.

În 2011, a ajuns la 25 de milioane de abonați. Iar creșterea a devenit epică, la 100 de milioane, în 2017, datorită expansiunii globale și conținutului original. În 2021, Netflix a depășit 200 de milioane de plătitori de abonament.

Platforma a dat lovitură după lovitură, indiferent că a fost vorba de piețele uriașe din SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Brazilia sau Mexic.

Veniturile au cunoscut o creștere fabuloasă de-a lungul anilor. Dacă ați întreba cum câștigă bani Netflix, factorii majori s-ar referi la creșterea abonaților, creșterea prețurilor și expansiunea strategică. Platforma a avut venituri anuale de 33,72 miliarde de dolari în 2023, o creștere cu 6,78% față de veniturile de 31,62 miliarde de dolari din 2022.

Netflix oferă miliarde de ore de conținut pentru peste 277 de milioane de utilizatori din întreaga lume. Dar în spatele livrării sale fără întreruperi de conținut se află o infrastructură tehnică extrem de sofisticată și o tehnologie de streaming de ultimă oră.

Infrastructura cloud a Netflix este alimentată de Amazon Web Services (AWS). Întregul cadru OTT este bazat pe cloud și are arhitectură de micro-servicii pentru funcționalitate independentă, adică livrarea de conținut, codificare, transcodare, player video online, motor de recomandare etc.

Netflix are o abordare de codificare la standarde înalte prin adoptarea de codecuri video mai eficiente, cum ar fi AV1, care economisește lățime de bandă, păstrând în același timp calitatea video.

Reed Hastings și Marc Randolph sunt fondatorii Netflix, ca serviciu de închiriat DVDuri, apărut în 1997. Ideea a apărut după ce lui Hastings i s-a perceput o taxă de întârziere pentru închirierea unui film. Clienții se puteau abona pentru a primi DVD-uri prin poștă. Compania s-a extins ulterior la streaming.