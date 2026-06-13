Fiica milionarului ucis la Sibiu în timpul unui jaf, dezvăluiri în instanță. Ce i-a făcut iubita tatălui după crimă

Procesul privind uciderea omului de afaceri Adrian Krainer din Sibiu, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023 a avut un nou termen. Fiica milionarului a venit din Austria, unde locuiește, ca să depună mărturie.

Făptașii jafului, urmat de suprimarea milionarului, sunt condamnați de o primă instanță. Iubita lui Krainer e suspectată de amestec în altă crimă oribilă. La ultimul termen, fiica milionarului, care era în casă la momentul atacului nocturn, a făcut dezvăluiri care nu sunt deloc favorabile partenerei tatălui ei.

Uciderea lui Adrian Kreiner în vila sa nu e încă lămurită

Uciderea omului de afaceri Adrian Krainer din Sibiu a făcut mare vâlvă, atât în 2023, cât și pe parcursul anilor care au urmat. Anchetatorii au ajuns la o descoperire atât de incredibilă încât pare un scenariu de film polițist.

Iubita milionarului, Adriana Viliginschi, era în casă în noaptea jafului, ca și fiica lui Krainer. Amândouă s-au ascuns de cei trei bărbați care pătrunseseră în livingul de la parter, unde se găsea și omul de afaceri. Iubita a spus că a intrat în dresing, fiica s-a trezit, a coborât pe scări și i-a văzut pe tâlhari când îi băteau tatăl. Și ei au văzut-o.

Tânăra a fugit în camera ei, s-a încuiat și a sunat la 112. Doi dintre bărbați au urcat după ea, au spart ușa cu picioarele și au amenințat-o cu bătaia. Au luat din camera ei 40 de euro şi 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar dintr-un dulăpior au strâns 16 ceasuri, de diferite mărci. S-a declarat o valoare totală a ceasurilor de peste 200.000 de euro.

Ce s-a petrecut în vila lui Adrian Kreiner timp de 24-25 de minute

În noaptea de 5 spre de 6.11.2023, la ora 02.36, trei bărbați cu cagule au pătruns în vila familiei Kreiner la ora 2.36. L-au găsit pe Adrian Kreiner în camera de la parter şi l-au luat la bătaie ca să le spună unde ține banii.

Veniseră la pont, informați de cineva că afaceristul deține două milioane de euro în locuință. După ce l-au lovit violent în cap și pe tot corpul, l-au pus pe burtă și i-au legat mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară. Metoda „barcă”, folosită de cei mai veroși tâlhari, văzută și prin filmele de acțiune.

În vilă se aflau, la etaj, fiica lui Adrian Kreiner, sosită din Austria unde locuiește cu mama, dar și partenera de viață a afaceristului, Adriana Viliginschi. Fata a auzit zgomot și a coborât în living.

L-a observat pe unul dintre agresori, fiind și ea văzută de acesta. A fugit în camera ei, s-a încuiat și a sunat la 112. Ora 02.58. Au luat ceasurile și au plecat.

Tânăra nu a fost lovită sau torturată ca tatăl. După 2-3 minute, bărbații au părăsit vila.

Marea dilemă a procesului: cine l-a omorât pe Kreiner, iubita sau tâlharii?

Când au sosit polițiștii, Adrian Kreiner era mort. Pe cap avea pus un covoraș sau pătură. Probă pe care, din nefericire, criminaliștii nu au ridicat-o pentru expertiză. Medicii legiști au concluzionat că milionarul a murit din cauza asfixiei mecanice.

Tâlharii neagă omorul și au avansat ideea că iubita omului de afaceri ar fi dat pontul că acesta are în casă circa două milioane de euro și a indicat cum se poate pătrunde în locuință.

Laurenţiu Ghiţă, Marian Cristian Minae și Costinel Zuleam, considerat șeful bandei, au declarat în fața instanței că doar l-au bătut pe Kreiner, nu l-au omorât.

La rândul ei, Adriana Viliginschi respinge acuzațiile și spune că a stat ascunsă cât au fost bărbații în locuință și că nu are vreo legătură cu ei.

Așa cum deja se știe, femeia este cercetată în alt caz teribil, fiind acuzată că și-a învățat prietena cum să-și omoare mama. Dosar greu de crimă, în care Adriana Viliginschi neagă amestecul, iar prietena arestată s-a sinucis recent în celulă.

Ce a dezvăluit fiica milionarului în instanță

Zilele trecute, a sosit în țară din Austria fiica lui Adrian Kreiner ca să depună mărturie la Curtea de Apel Alba. De data aceasta a relatat despre ce s-a întâmplat după moartea tatălui ei

Tânăra a spus judecătorilor că, după atacul din vilă, între ea și iubita tatălui ar fi izbucnit conflicte, scandaluri mari legate de ancheta procurorilor și de moștenire. Ea susține că, timp de 3 luni, Adriana Viliginschi i-at fi dat medicamente cu efect sedativ puternic, procurate fără rețetă și a încercat să o izoleze de lume.

Adriana Viliginschi nu a fost prezentă în sala de judecată, ea fiind parte vătămată în dosarul penal.

Avocații infractorilor invocă faptul că asfixierea mecanică și instalarea hipoxiei cerebrale necesită cel puțin 5 minute, susținând că există contradicții majore între timpul necesar producerii leziunilor fatale și intervalul de timp reținut oficial de către anchetatori în dosar. Între apelul la 112 și plecarea indivizilor din casă nu se scurseseră 5 minute.

Magistrații au stabilit ca următoarea ședință de judecată să aibă loc pe 2 iulie.