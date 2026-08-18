Un fost detectiv din Las Vegas a declarat în procesul lui Duane „Keffe D” Davis că Suge Knight, aflat în mașină cu Tupac Shakur în momentul atacului din 1996, a oferit poliției o versiune pe care anchetatorul a considerat-o mincinoasă, potrivit agenției Associated Press.

Mărturia a apărut în prima zi a procesului, la aproape 30 de ani după uciderea rapperului.

Brent Becker, fost detectiv specializat în omucideri la Las Vegas Metropolitan Police Department, a spus că Knight s-a prezentat la un interviu cu avocați, deși fusese rănit în atac și era considerat victimă.

Detectivul a descris comportamentul acestuia drept neobișnuit și a afirmat în înregistrarea prezentată juraților: „Am crezut că ne-a mințit”.

În noaptea de 7 septembrie 1996, Tupac și Suge Knight se aflau într-un BMW în Las Vegas, după meciul de box dintre Mike Tyson și Bruce Seldon. La un semafor, un Cadillac alb s-a apropiat de mașina lor și au fost trase focuri de armă.

Tupac a fost lovit de patru gloanțe și a murit șase zile mai târziu. Knight a fost rănit de un fragment de glonț, dar a supraviețuit.

La aproape trei decenii distanță, Knight rămâne una dintre persoanele care ar putea avea cele mai importante informații despre ceea ce s-a întâmplat în acele minute.

Cu toate acestea, fostul detectiv Brent Becker a declarat că Knight nu s-a comportat ca un martor obișnuit.

Becker a povestit juraților că Knight a venit la interviul cu poliția însoțit de avocați. Detectivul a spus că acest lucru i s-a părut neobișnuit, deoarece Knight era, în acel moment, victima atacului.

Mai mult, Becker a descris comportamentul lui Knight în timpul interviului ca fiind timid și „pregătit”. Potrivit mărturiei, răspunsurile sale păreau formulate dinainte, iar Knight a susținut că nu știa nimic despre atacatori.

„Am crezut că ne-a mințit”, a declarat Becker în mărturia video prezentată instanței.

Mărturia nu demonstrează că Knight a ascuns informații despre uciderea lui Tupac și nici că ar fi avut un rol în crimă. Ea arată însă că anchetatorii de atunci au avut suspiciuni serioase în legătură cu declarațiile sale.

Un alt moment surprinzător al primei zile de proces a venit din mărturia fostului polițist Garry Dale.

Dale a spus că a ajuns la locul atacului și l-a văzut pe Tupac fiind scos din mașină de paramedici. Ulterior, polițistul a urcat în ambulanță și l-a întrebat pe rapper cine l-a împușcat.

Prosecution shows Tupac & Suge Knight jumping Orlando Anderson the night he was killed in a alleged plot made by Keefe D #TupacMurderTrial pic.twitter.com/Vepmov4rYY — DiFran (@DifranDaily) August 17, 2026

Potrivit lui Dale, Tupac ar fi răspuns aproximativ:

„Nu, ne vom ocupa noi”.

Replica este importantă pentru atmosfera în care s-a desfășurat ancheta inițială. Potrivit procurorilor, cazul a fost afectat de lipsa de cooperare și de teama din lumea bandelor, unde martorii se temeau să vorbească.

În același timp, apărarea lui Davis încearcă să folosească tocmai trecerea timpului și problemele anchetei pentru a pune sub semnul întrebării probele prezentate după aproape 30 de ani.

Knight nu pare dispus să clarifice situația în instanță nici după trei decenii.

Într-un interviu acordat ABC News înaintea procesului, fostul șef al Death Row Records a spus că nu vrea să fie implicat în proces și că nu intenționează să coopereze voluntar cu autoritățile. El a rămas pe lista posibililor martori, însă a transmis că nu dorește să depună mărturie.

„Procesul acesta nu are nimic de-a face cu mine”, a spus Knight. El a susținut că, dacă va fi chemat împotriva voinței sale, situația nu va fi benefică nici pentru acuzare, nici pentru apărare.

Knight a explicat și de ce nu vrea să indice în instanță o persoană drept autor al atacului. Pentru el, a depune mărturie împotriva cuiva ar însemna să încalce un cod personal de loialitate.

În același interviu, Knight a avut însă o poziție foarte diferită despre Duane Davis.

El a ironizat strategia apărării, care contestă propriile declarații publice ale lui Davis și susține că acestea au fost exagerate sau inventate.

Knight a remarcat că Davis a vorbit în repetate rânduri despre noaptea în care Tupac a fost împușcat, inclusiv în interviuri și în cartea sa din 2019.

„Tot ce a spus și despre care a vorbit, deja s-a dat singur în vileag”, a afirmat Knight, referindu-se la înregistrările existente ale interviurilor lui Davis.

Keefe D enters the courtroom on Day 1 of the Tupac Shakur murder trial, nearly three decades after the rapper’s 1996 killing. Opening statements are expected today in Las Vegas. Duane “Keefe D” Davis has pleaded not guilty and is accused of providing the gun used in the… — No Jumper (@nojumper) August 17, 2026

Procurorii au adoptat o strategie similară în prima zi de proces. Ei le-au spus juraților că Davis este persoana care a vorbit cel mai mult despre ceea ce s-a întâmplat, iar propriile sale declarații vor reprezenta o parte importantă a probatoriului.

Duane Davis nu este acuzat că ar fi apăsat pe trăgaci. Procurorii susțin că el a organizat atacul după ce nepotul său, Orlando Anderson, fusese bătut de Tupac și membri ai anturajului acestuia la MGM Grand.

Potrivit acuzării, Davis ar fi obținut arma și ar fi transmis-o celor aflați pe bancheta din spate a Cadillacului alb. Cei trei bărbați care se aflau împreună cu Davis în mașină au murit între timp.

Davis a pledat nevinovat. Apărarea susține că anchetatorii nu au suficiente dovezi pentru a demonstra că el a orchestrat crima și contestă credibilitatea declarațiilor sale de-a lungul anilor.

În acest context, faptul că un fost detectiv povestește în instanță că Suge Knight a mințit anchetatorii adaugă o nouă problemă unui dosar deja marcat de declarații contradictorii, martori dispăruți și probe strânse după decenii.

Procesul lui Davis este programat să dureze aproximativ o lună, iar procurorii intenționează să cheme între 35 și 45 de martori. Printre posibilii martori se află și Suge Knight, deși acesta a transmis public că nu dorește să depună mărturie.

Pentru jurați, una dintre întrebările esențiale va fi dacă declarațiile făcute de Davis în interviuri și în cartea sa reprezintă recunoașteri reale ale rolului său sau povești exagerate, așa cum susține apărarea.

După aproape 30 de ani, procesul nu aduce doar întrebarea „cine l-a ucis pe Tupac?”, ci și una la fel de dificilă: care dintre oamenii care au fost acolo au spus adevărul?