Adriana Viliginschi rămâne în arest preventiv în dosarul morții lui Adrian Kreiner

Curtea de Apel Alba Iulia a decis joi menținerea în arest preventiv a Adrianei Viliginschi, fosta logodnică a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner. Instanța a respins contestația formulată de aceasta împotriva deciziei Tribunalului Sibiu, hotărârea fiind definitivă.

Potrivit soluției publicate pe portalul instanței, judecătorii au stabilit că măsura arestului preventiv rămâne în vigoare în dosarul în care femeia este cercetată pentru complicitate la omor calificat.

„Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 13/CC/2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi la 07.02.2026, în dosarul penal nr. 287/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestaţiei, în sumă de 400 lei. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.

Adriana Viliginschi nu a oferit declarații jurnaliștilor nici la intrarea, nici la ieșirea din sala de judecată.

Fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a fost arestată preventiv de Tribunalul Sibiu la propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Ancheta vizează o crimă produsă în iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu ar fi fost ucisă de fiica sa, cu sprijinul unei asistente medicale, pentru a intra în posesia unei averi estimate la peste un milion de euro.

Procurorii susțin că fiica victimei ar fi beneficiat de sprijinul intelectual al unei alte persoane, care ar fi oferit informații și sfaturi esențiale pentru comiterea faptei.

„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta”, au transmis procurorii într-un comunicat.

Potrivit anchetatorilor, persoana acuzată de complicitate ar fi oferit inclusiv recomandări privind modul de comitere a crimei și de ascundere a probelor.

„Complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat”, au precizat procurorii.

Ancheta continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă crima.

Adriana Viliginschi este parte civilă într-un alt dosar important, cel privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, în 2023. În această cauză, ea a formulat apel alături de cei trei inculpați condamnați în primă instanță.

Procesul a început luni, dar a fost amânat pentru citarea acesteia, după ce între timp a fost arestată preventiv în noul dosar de complicitate la omor calificat.

În noiembrie 2025, Tribunalul Alba i-a condamnat pe doi dintre inculpații acuzați de uciderea lui Adrian Kreiner, Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, la închisoare pe viață pentru omor calificat. Al treilea inculpat, Costinel Cosmin Zuleam, judecat în lipsă și prins ulterior în Indonezia, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare.

Instanța a stabilit și despăgubiri civile. Cei trei inculpați au fost obligați în solidar să plătească 33.644 de lei daune materiale și 150.000 de euro daune morale fostei partenere a omului de afaceri.

De asemenea, instanța a decis plata a 300.000 de euro daune morale către fiica lui Adrian Kreiner. Tot aceasta urmează să primească, în calitate de moștenitoare legală, cele 16 ceasuri furate de inculpați, după rămânerea definitivă a hotărârii.