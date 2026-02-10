Mama lui Adrian Kreiner, acuzații la adresa Adrianei Viliginschi: Ea a vrut să o omoare pe copilă

La aproape trei ani de la moartea milionarului Adrian Kreiner, cazul continuă să atragă atenția publicului și să ridice semne de întrebare. Laurențiu Ghiță, unul dintre inculpații în dosarul de omor, afirmă că Adriana Viliginschi, fosta parteneră a milionarului din Sibiu, ar fi orchestrat crima, acționând pentru a pune mâna pe averea victime. Aceeași variantă este susținută și de mama omului de afaceri, potrivit Cancan.

În noaptea de 6 noiembrie 2023, trei hoți au pătruns în locuința lui Adrian Kreiner cu intenția unui jaf planificat, dar loviturile aplicate victimei au fost extrem de puternice.

Milionarul a fost lovit fără milă timp de aproximativ 40 de minute, iar gravitatea rănilor suferite a dus, două zile mai târziu, la deces. În urma declarațiilor lui Laurențiu Ghiță, care a aruncat vina asupra Adrianei Viliginski, mama lui Adrian Kreiner a făcut mărturii legate de drama petrecută în familia ei.

Mama lui Adrian Kreiner susține că fosta parteneră a fiului ei ar fi încercat să-i facă rău și nepoatei Vanessa Kreiner, cu scopul de a prelua întreaga avere a familiei.

„Ea a vrut să o omoare pe copilă. Când a băgat tableta aia. A dat o tabletă atâta de mare și a zis că e nebună copila, ca să-i intre toată averea ei. Lumea spunea, dar eu nu credeam în ce spune lumea. Toată lumea spunea că numai ea (n.r. e vinovată), dar mie parcă nu-mi venea să cred”, a declarat femeia, potrivit sursei.

Ipoteza că Adriana Viliginski ar fi orchestrat întreaga crimă capătă greutate și prin alte cercetări. Ea este anchetată într-un alt dosar, similar, pentru complicitate la omor calificat.

În acest caz, o femeie, Codruța Notar, a fost ucisă de fiica sa pentru moștenire, iar Adriana Viliginski ar fi avut un rol în pregătirea și acoperirea crimei. Deși nu a participat direct la uciderea victimei, anchetatorii arată că ea a avut un rol decisiv în organizarea crimei.