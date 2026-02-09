Unul dintre cei trei condamnați pentru moartea lui Adrian Kreiner răstoarnă ancheta. Adriana Viliginschi, acuzată că a orchestrat crima

Laurenţiu Ghiţă, unul dintre bărbaţii condamnaţi în primă instanţă pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, a sugerat că moartea acestuia ar fi fost orchestrată de fosta parteneră a victimei, Adriana Viliginschi, împreună cu Costinel Cosmin Zuleam, găsit vinovat în acelaşi dosar şi recent extrădat din Indonezia, potrivit Alba24. La ieşirea din sala de judecată a Curţii de Apel Alba Iulia, Ghiţă a declarat că el şi celălalt condamnat, Marian Cristian Minae, reprezintă „acoperirea perfectă” pentru adevăraţii autori ai crimei.

Întrebat de jurnalişti cine este adevăratul criminal, bărbatul a răspuns: „A fost prins, l-aţi văzut şi dumneavoastră”, referindu-se la Zuleam, care fusese scos recent din sala de judecată.

Laurenţiu Ghiţă a afirmat că Adriana Viliginschi ar fi responsabilă pentru crimă, susţinând că a organizat totul astfel încât vina să fie dată pe ei și că doar o persoană cu probleme mintale ar fi putut comite un astfel de act.

El a mai spus că nu a avut niciodată vreo discuţie cu femeia, dar a recunoscut că este posibil ca aceasta să-i fi furnizat lui Zuleam informaţii despre ceasurile de valoare din locuinţa lui Kreiner.

„Este, sută la sută! A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi! (…) Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă aşa ceva. Dumneavoastră ştiţi ce aveţi de făcut mai departe”, a afirmat el.

Cei trei inculpaţi au fost aduşi luni la Curtea de Apel Alba Iulia, unde instanţa a discutat menţinerea măsurii arestării preventive. Judecătorii au stabilit un nou termen de judecată pentru data de 4 martie, după ce avocaţii au depus cereri în acest sens.

Adriana Viliginschi, fosta parteneră a lui Kreiner, se află în arest preventiv pentru 30 de zile într-un alt dosar, în care este suspectată că şi-ar fi ucis mama cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală, după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei asupra combinaţiei de sedative de folosit şi modul de distrugere a imaginilor de pe camerele de supraveghere.