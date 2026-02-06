Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, reținută în cazul mamei ucise de fiica sa la Sibiu

Justitie Breaking news

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reținută vineri la Sibiu pentru complicitate intelectuală la omor, într-un dosar în care două femei, dintre care una asistentă medicală, sunt suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele, anchetatorii susținând că aceasta ar fi oferit indicații privind folosirea sedativelor și distrugerea probelor video, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, reținută pentru complicitate la omor calificat în dosarul din Sibiu

Prim-procuror adjunct Simion Dan-Octavian a declarat că procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a decis reținerea unei femei de 40 de ani pentru complicitate la omor calificat. Dosarul vizează două femei suspectate că au ucis-o pe mama uneia dintre ele.

Potrivit Parchetului, femeia reținută ar fi oferit fiicei victimei sfaturi privind combinația de sedative care să inducă starea comatoasă și să faciliteze asfixierea. De asemenea, ar fi sugerat distrugerea dispozitivului de stocare a imaginilor și i-ar fi oferit suport moral înainte și după săvârșirea faptei.

Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, dusă în faţa judecătorului cu propunere de arestare

Femeia reținută vineri va fi prezentată judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu, cu propunere de arestare preventivă. Surse judiciare au precizat că aceasta este fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023.

adrian kreiner

Adrian Kreiner. Sursa foto: LinkedIn

Procurorul care coordonează cercetările penale a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigații Criminale, pentru administrarea probatoriului și derularea anchetei.

Două femei arestate preventiv în dosarul de omor de la Sibiu

Procurorii au precizat că, în vara anului 2024, cele două suspecte i-ar fi pus victimei un sedativ foarte puternic în ceai, după care asistenta medicală i-a injectat medicamentul femeii de 59 de ani. Ulterior, aceasta a fost sufocată cu o pernă.

Fiica victimei a vândut ulterior bunurile acesteia și s-a mutat în Dubai. Atât asistenta medicală, cât și fiica acuzată de omor au fost arestate preventiv de autorități.

