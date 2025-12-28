Filmul crimei de la Sibiu. Cum a planificat fiica uciderea mamei pentru a trăi în lux

O femeie din Sibiu este acuzată că și-ar fi ucis mama, împreună cu o asistentă medicală, pentru a-i vinde averea și să trăiască în lux în Dubai. Crima, comisă cu un sedativ puternic, ar fi fost planificată timp de peste un an, potrivit procurorilor din Sibiu.

În iunie 2024, la domiciliul mamei de pe strada Vlahuță din Sibiu, femeia de 38 de ani, împreună cu o asistentă medicală de 46 de ani din Cisnădie, a dus la îndeplinire planul de a-și ucide mama pentru a intra în posesia averii acesteia și a trăi în lux în Dubai. Ancheta arată că fapta a fost premeditată timp de mai multe luni.

Potrivit procurorilor, fiica a procurat o cantitate mare de sedative pe care le-a strecurat în ceaiul mamei. După ce victima a adormit, femeia a chemat asistenta, care a așteptat în apropiere, pentru a o ajuta să comită fapta.

Fiica ar fi administrat mamei un al doilea sedativ în picior, suficient pentru a-i provoca decesul. Pentru a se asigura că victima moare, fiica sa, împreună cu asistenta, ar fi asfixiat-o p victimă cu o pernă, potrivit anchetatorilor. Inițial, decesul a fost pus considerat un infarct, însă anchetatorii au stabilit ulterior că moartea a fost rezultatul unei crime premeditate.

După moarte, fiica a intrat rapid în posesia bunurilor moștenite, vânzând două case și două apartamente, și s-a mutat în vara acestui an în Dubai, unde intenționa să înceapă o viață nouă. Femeia este separată de cel de-al doilea soț și are doi copii din prima căsătorie, în vârstă de 14 și 11 ani.

În luna decembrie 2025, fiica victimei s-a întors în România pentru a finaliza vânzarea ultimei proprietăți pe care o mai deținea. Ancheta arată că aceasta și asistenta medicală implicată în crimă au acționat împreună pentru a obține averea mamei.

Cele două femei au fost reținute pe 27 decembrie 2025, iar procurorii au formulat propunere de arestare preventivă pentru infracțiunea de omor calificat. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga desfășurare a faptelor.