Moarte suspectă în Sibiu. Sedative, asfixiere și rețineri

Procurorii din Sibiu au anunțat reținerea a două femei în urma unei anchete pentru omor calificat, după ce o femeie în vârstă de 59 de ani a murit în urma unor împrejurări care fac obiectul unei cercetări penale.

Autoritățile au stabilit că faptele ar fi avut loc în cursul lunii iunie 2024, la domiciliul victimei din municipiul Sibiu, iar procurorii au propus instanței arestarea preventivă a celor două persoane în vârstă de 38 și 46 de ani.

Potrivit informațiilor oficiale transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, ancheta vizează omorul calificat comis în dauna unei femei de 59 de ani, mamă a uneia dintre cele două persoane reținute.

Procurorii au reținut că, „în cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma”.

Conform comunicatului, fapta ar fi avut loc la domiciliul victimei din Sibiu, iar după ce aceasta „a adormit”, fiica ar fi chemat asistenta medicală, care a venit la locuință.

Procurorii susțin că asistenta „i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul”.

Ulterior, pentru a se asigura de moartea femeii, cele două ar fi asfixiat-o cu o pernă.

După decesul femeii de 59 de ani, anchetatorii au reținut împrejurarea că fiica victimei ar fi intrat în posesia bunurilor moștenite și le-ar fi vândut.

Ulterior, aceasta s-ar fi mutat în Dubai, potrivit surselor citate de instituțiile judiciare. Cele două persoane suspectate în cazul omorului au fost reținute pe 27 decembrie 2025 și vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

Procurorii au precizat că s-au reținut circumstanțe care califică infracțiunea de omor, printre acestea numărându-se premeditarea și faptul că fapta ar fi fost săvârșită din interes material, în vederea obținerii bunurilor moștenite lăsate de victimă.

„S-au reținut ca circumstanțe care califică infracțiunea de omor premeditarea și săvârșirea faptei din interes material, având în vedere că fapta a fost săvârșită pentru ca inculpata să intre în posesia moștenirii lăsate de victimă”, se arată în comunicatul Parchetului.

Autoritățile judiciare au subliniat că, pe durata procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar punerea în mișcare a acțiunii penale sau luarea unor măsuri preventive nu le afectează acest drept. Mediafax

Reținerea celor două femei survine la aproximativ un an și jumătate după data presupusului incident, eveniment care a declanșat o anchetă complexă din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

După etapa reținerii și prezentării în fața instanței cu propunere de arestare preventivă, ancheta continuă cu probe și administrarea de dovezi în vederea stabilirii întregii dinamici a faptei și a eventualelor pedepse care se vor aplica, dacă instanța va confirma propunerile procurorilor.