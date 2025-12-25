Artistul de muzică populară Ion Drăgan a fost găsit mort în pat de tatăl său, în ziua de Crăciun

Ion Drăgan, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară, a murit în dimineața zilei de 25 decembrie 2025, în prima zi de Crăciun. „În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului”, a scris Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT Gorj), într-o postare pe Facebook.

Artistul a fost găsit fără suflare în pat de către tatăl său, după ce, în Ajun, participase la colindat, potrivit apropiaților. Vestea morții sale a fost confirmată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj (CJCPCT Gorj), instituție care a transmis un mesaj în memoria artistului care, timp de 25 de ani, a interpretat cântecul popular românesc.

Ion Drăgan a fost membru al Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului” și profesor la Școala Populară de Arte din Târgu Jiu, fiind apreciat atât ca interpret, cât și ca formator al tinerelor generații de artiști. De-a lungul carierei, a participat la numeroase festivaluri de folclor, a cântat pe scene din țară și din străinătate și a colaborat cu orchestre și artiști cunoscuți, promovând cântecul gorjenesc.

„Ceea ce l-a definit ca artist nu a fost doar timbrul său vocal aparte, ci și grija cu care își pregătea fiecare apariție, oferind publicului un cântec autentic, curat, profund ancorat în tradiție și în respectul față de rădăcini”, se mai arată în postare.

Originar din satul Frumușei, comuna Licurici, județul Gorj, Ion Drăgan și-a descoperit pasiunea pentru muzica populară încă din copilărie, perioadă în care a crescut în casa bunicilor. Artistul relata adesea cum bunica îi cânta pe câmp, în timp ce mergeau împreună cu vitele, momente care au reprezentat primele sale lecții de folclor autentic.

Talentul său a fost observat de învățătoarea Eugenia Alioanei, din Alunu, județul Vâlcea, care l-a încurajat să urce pentru prima dată pe scenă.

Chiar și în ultimele zile de viață, Ion Drăgan a rămas aproape de public și de tradițiile românești. Între 17 și 19 decembrie 2025, a participat la alaiul obiceiurilor de iarnă, unde a fost interpret și moderator.

„Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a mai transmis CJCPCT Gorj.