Horoscopul lui Dom’ Profesor,  25 decembrie 2025. Crăciunul

25 decembrie

Pe 25 decembrie s-au născut Carlos Castaneda, Anwar Sadat, Annie Lennox, Jairzinho, Alexandru Flechtenmacher, Ioan Alexandru, Paula Seling.

Tradiţional, Crăciunul este sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus. Dar nu este exact, este doar o covenţie religioasă! Şi ascunde multe obiceiuri din vechea religie paneuropeană.

Pentru că ziua de naştere a Mântutorului a fost mutată, probabil de la 11 septembrie, sau 28 martie, ca să acopere, să înlocuiască Saturnaliile şi Sol Invictus, vechi sărbători romane, cam destrăbălate, ale solstiţiului de iarnă. Sunt multe amănuntele în sprijinul afirmaţiei că Iisus s-ar fi născut primăvara sau toamna, când turmele de oi se găseau în apropierea oraşelor, în antichitate.

Sunt mai multe lucrările teologice de mare ţinută care tratează asupra studiului Zilei de naştere a Lui Iisus. De mare importanţă este lucrarea papei Benedict al XVI-lea : "Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives" publicată în noiembrie 2012.

Fără putinţă de tăgadă se arată că Dionysius Exiguus (călugărul, de prin părţile noastre, care a calculat, în secolul VI, Nativitatea) a greşit şi Iisus Hristosul a fost născut, cel mai probabil, după cum indică mai multe surse din antichitate, pe 28 martie anul 6 î.Hr. Adică, acum suntem în anul 2020 şi ne pregătim pentru anul 2021... De fapt în anul 6 înainte de Hristos, se pare că a existat explozia unei supernove, sau o foarte mare cometă, ambele fenomene astronomice vizibile cu ochiul liber câteva nopţi, la azimutul Bethleemului, fapt confirmat de unele cronici chinezeşti şi persane. Steaua pe care au urmărit-o Magii!

Până la urmă nu este aşa de importantă data din calendar, cât semnificaţia a ceea ce sărbătorim. Şi constatăm, cu surpriză, ca astăzi, nouă din zece copii ştiu doar de impostorul Moş Crăciun, nu de Naşterea Pruncului Sfânt.

Sunt multe influenţe în sărbătoarea acestei zile. Chiar denumirea de „Crăciun” vine din spaţiul slav şi înseamnă „ziua butucului”. (Sorin Paliga, Mitologia Tracilor, pagina 48)

În zilele următoare solstiţiului de iarnă Soarele părea că nu mai vrea să crească şi că întunericul este atotputernic. De aceea, ca să-i dea putere Soarelui, oamenii făceau un foc mare în care puneau un butuc, o buturugă uriaşă, ca să ardă mult şi cu spor. Butucul european s-a păstrat sub forma unei prăjituri tradiţionale de Crăciun, o ruladă de forma unui buştean îmbrăcat în ciocolată şi cu frunzuliţe verzi de marţipan, mai ales în Occident, dar şi în unele regiuni din România.

Considerat ca Anul Nou, în vechime, Crăciunul a dat naştere unui Moş Ajun. Sub influenţa lui Moş Ajun şi prin confuzie şi aglutinare cu Moş Nicolae a apărut şi Moş Crăciun „figură controversată, de un demonism accentuat”. Antoaneta Olteanu, CPR, pagina 556.

Reprezentarea lui nu are mai mult de vreo două sute de ani, fiind, iniţial, o reclamă a unui ciocolatier din Viena. Imaginea dolofană, cu cămaşa roşie muscălescă, cu centură şi pantalonii în cizme a fost luată după un vizitiu rus din Viena, beat-mort mai tot timpul, care îşi îndemna caii, nu renii, cu celebrul "Ho-ho-ho"!

Celebritatea actuală a lui Moş Crăciun se datoreşte firmei americane "The Coca-Cola Company" care, la începutul secolului XX, l-a făcut pe Moş Crăciun reclamă şi agent de vânzări. Când ai atâţia bani în spate, sigur că ai o imagine publică bună! Când am lucrat la Coca-Cola am ajuns şi la Atlanta, în The Coca-Cola Square, la pregătire pentru funcţia de Area Manager în Est Virginia. Acolo am vorbit cu cei care contează. Le-am "vândut" pontul cu cei trei Regi-Magi, cei adevăraţi, pe conceptul "de trei ori mai multă Coca-Cola"! Şi internaţionalismul afişat cu un Mag negru, unul galben şi unul alb. Cei de la reclamă şi marketing au fost nebuni de fericire. Îmi amintesc o reclamă, un tablou renascentist în care cei trei Magi ofereau Pruncului pe lângă darurile canonice şi câte o sticlă de Coca-Cola! Fabulos la ce îi duce mintea pe talentaţii angajaţi ai The Coca-Cola Company! Dar propunere a picat la adunarea acţionarilor. Care au replicat, pe drept cuvânt, că au mai pierdut odată bani mulţi la schimbarea cu "Coke"! Aşa că Moş Crăciun a rămas în afacere... Să vedem pentru cât timp! De trei ori mai multe vânzări...hmmm...

Adevăraţii dăruitori sunt Cei trei Crai de la Răsărit, Regii-Magi, înţelepţi astrologi, după cum este scris în cea mai veche Biblie, KJV (King's James Version) poate singura Biblie din Europa rămasă şi păstrată în anii de restrişte, în secolul V, în îndepărtata Irlandă, de către Sf. Patrick.

Cei trei Crai de la Răsărit, (Adoraţia Magilor, motiv de opere de artă sublime) sunt pomeniţi în Evanghelia după Matei, în 2:1 până la 2:12. dar şi în multe scrieri apocrife, rămase după Consiliul de la Niceea din 325, în afara Scrierilor Sfinte.

De o deosebită împortanţă sunt cercetările lui Michel Tournier cuprinse în scrierea iniţiatică "Gaspard, Melchior & Balthazar" apărută în anul 1980 la prestigioasa editură franceză "Gallimard". Acolo, în acea carte, găsiţi povestea adevărată a Magilor, multe răspunsuri, multe sunt ocultate cu dibăcie, dar apar şi multe întrebări. Credendo, vides!

Aur, ca o recunoaştere a Regelui, care abia s-a născut. Tămâie ca un semn al Sfinţeniei şi jertfirei de sine şi smirna ca o afirmare că Pruncul făcea parte din Sfânta Treime, de o substanţă cu Tatăl. Acestea sunt originalele şi adevăratele semnificaţii ale Darurilor! Aşa spune Tournier de la Academia Goncourt şi nu avem motive să ne îndoim pentru că multe şi puternice sunt dovezile şi îndreptările!

Cei Trei Crai de la Răsărit au luat-o, la întoarcere, pe alt drum, ca să nu-i spună lui Irod unde se afla Mesia, pentru că Regii-Magi nu puteau să spună decât adevărul, după ce se aflaseră în faţa Adevărului. Şi ca recunoştere şi predare mai departe a religiei lor monoteiste a lui Zoroastru, care prindea o nouă viaţă şi o nouă semnificaţie prin religia iubirii a lui Iisus.

Tradiţional, finii merg la naşi cu cadouri, după Scriptură, ca şi cei trei Crai de la Răsărit care au venit cu daruri la Prunc. Se mai colindă cu Steaua.

Cenuşa buşteanului care arde în sobă în noaptea de Crăciun este împrăştiată prin gospodărie şi livadă ca să fie belşug în noul an. Se dau înapoi lucrurile împrumutate.

Dacă în dimineaţa de Crăciun primul care intră în casă, grajd, prăvălie sau atelier este un bărbat înseamnă bunăstare şi noroc. Se lasă blidele de la masa de Crăciun nespălate până a doua zi – ca să fie sănătate şi femeile să nască uşor. Dacă la Crăciun este cald, de Sf Paşti va fi frig. „Colacul de Crăciun” s-a transformat în înmiresmaţii şi plinii de nucă cozonaci. Colacii aveau un pronunţat caracter oracular şi de magie sătească. Nu cred că şi cozonacii pot face acelaşi lucru...

În general, slave. Mai citiţi şi voi o carte de folclor românesc! Radioul public, Actualităţile, iarăşi demonstrează că nu mai este ce a fost, urmare influenţei negative a Doinei Jalea, cea ieşită la pensie. Dar nu este frumos să critici în ziua de Crăciun, Spiritul Crăciunului nu îmi dă voie, chiar dacă eşti indignat de prostie şi mediocritate profesională. Rămâne pe altă dată, că multe am de spus!

Vă spun tuturor, dar mai ales vouă, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nu "Crăciun fericit!", doar o traducere după "Merry Christmas!" ci vechea urare românească:

Și să nu uităm de animăluțe, prietenii noștri necuvântători, să îi ferim de petarde și artificii, parcă erau interzise, și să le dăm și lor de la masa de Crăciun, doar mâine este, în definitiv o altă zi !

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 25 decembrie 2025

În ziua de Crăciun, în relaţiile amoroase, în familie sau în cuplu, ai aspecte bune. Incearcă să vorbeşti mai mult, să negociezi şi să aflii şi parerea celui drag, fie ca este vorba de masa de Crăciun, fie de ceva mai mult sau mai puţin important. Sănătatea este în general bună, dar protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului. Trăieşte în prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasa planurile complicate şi strategiile iscusite. In a doua parte a zilei vizitele sunt avantajate.

Iţi pare bine că aerul miroase a cozonaci, bomboane colorate şi a ciocolată fierbinte. Pana la prânz pui totul la punct şi masa e fastuoasă, cu lumânari! Cine te iubeşte ştie că adori sărbătorile şi, mai ales, pregătirea mesei de Crăciun, Crăciunul cu sclipirile lui fastuoase. E timpul tau de noroc si de pace! Zodia îţi este favorabilă. Zâmbeşte şi uită-te în ochii oamenilor şi nu uita ca momentul de faţa este cel mai important. Sănătatea este bună, nu exagera, însă, cu mesele copioase şi cu băuturile tari. Stai acasă! Dă curs stării de bine şi nu te aventura în excursii obositoare şi periculoase la munte. Este Crăciunul, nu un ”team building”!

O zi minunată pentru tine. Te-ai pregatit sa fii linistit si sa primesti prin toti porii sarbatoarea cu cei trei Crai de la Răsărit din Scriptură şi cu Steaua vieţii. Bucuria ta dintotdeauna, bradul. Să-l impodobesti sau sa-l admiri in vitrine, arborele vietii, ca un semn al credintei si bucuriei in familie. Investeşte în relaţii de afaceri şi în dragoste. Stai acum, de Crăciun şi uită-te la Pomul Vieţii. Pune-ţi o dorinţă... aşa! Aşa se făcea în vechime când oamenii erau credincioşi şi Mesia era mereu aproape de ei. Magnetismul personal este în creştere. In perioada mentionata trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel!

Este Crăciunul, iar configuraţia Cosmosului este blânda pentru tine. Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de seninatatea sărbatorii. Totul este curat în jurul tau si pregătit până la ultimul detaliu. Ai asortat lumânările, şervetele. Aştepţi prietenii, finii, pentru masa de Crăciun. Bucura-te! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca să admire natura, iar pentru un procent, probabil Racii tineri - şi pentru sporturi de iarnă. O mică supărare dar pe total perioada zilei de Crăciun îţi este favorabilă. Nu lăsa nicio schimbare să te tenteze – nu schimba programul, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes.

Iubeşti ziua aceasta de Crăciun în care toată lumea se gândeşte, sau ar trebui să se gândească la generozitate, la bunătate, la cele vechi şi sfinte. Ca o pauza necesara în lăcomia globalizata şi în criza programată. Esti vesel si detasat de toate, ca si cand sarbatoarea Crăciunului trebuie ţinută adânc în suflet şi consumată cu porţia, ca un panaceu, ca un medicament miraculos. O periodă de distracţie şi de vorbe, poate chiar şi de dans. O serie de evenimente te vor obliga la o analiză aprofundată. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada interesantă. Nu exagera cu mesele, supraveghează-ţi, deci, regimul alimentar. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, familia te respectă şi te iubeşte. Sanatatea pare bună, nu exagera cu vinul roşu şi atenţie la sistemul circulatoriu periferic.

Aştepţi ca un copil masa de Crăciun şi alinţi darurile primite de la cei trei Crai de la Răsărit şi iţi creezi singur legenda de care ai atâta nevoie. Este frumos şi de astă dată! Eşti drăguţ şi vesel cu cei din jur, pentru că spaţiul tău de visare se confundă cu colindele de Crăciun. Primeşti veşti bune despre o călătorie. După o periodă nu prea bună ai, în sfârşit, o zodie fastă. Momente puţine, însă pline de bucurii. Te vei simţi foarte bine citind o carte sau vizionând un film bun. Astazi nu uita că vorba dulce mult aduce şi că o rugăminte este mai uşor ascultată decât o mustrare – acesta este Spiritul Crăciunului!

Mirosul cozonacilor este acoperit doar de miresmele imbietoare ale sarmalelor. Cu toate ca nu ai realiza tot ceea ce ti-ai propus, te simti bine! Esti multumit de cadourile primite, cu sufletul plin de multe amintiri înduioşătoare. Spiritul Craciunului te ajută să pregăteşti o masă de Crăciun memorabilă. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi regimul alimentar. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi!

Spiritul Crăciunului nu te lasa indiferent, pentru că simţi că numai împreună cu cei pe care îi iubeşti poţi să te simţi într-adevar bine! Generozitatea ta este întrecuta doar de darurile Regilor Magi, a celor trei Crai de la Răsărit, dar te simti excelent cand desfaci darurile şi anticipezi bucuria celorlalţi. Începutul zodiei Capricornului şi aspecte planetare benefice oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine, a unor relaţii umane. Prudenţă mărită mai pe seară când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza frigului sau a cantităţii de alcool – atenţie, alcoolul nu este antigel! Femeile Scorpion, mai ales, pot fi avantajate în dragoste...

Eşti darnic, desi multa lume nu intelege de ce cheltuieşti toţi banii pentru pregătirea mesei de Crăciun! Ştii să faci cadouri ca nimeni altul, surprinzând pe cei din jur. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor financiare în sensul că astăzi nu cheltuieşti nimic. Nici nu prea mai ai ce! O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în prieteni, anturaj, familie, colaboratori. Schimbările dese – cheia marilor succese! Cosmeticele şi aparatele de ras (după sex) sunt cadourile pe care poţi să le primeşti de Crăciun.

Eşti prins în vârtejul celor care ştiu să organizeze petreceri. Vor să te ia cu ei la munte, dar nu ai chef de zăpadă şi frig anul acesta. Stai acasă şi pregăteşti ultimile detalii ale mesei de Crăciun. Este şi de data aceasta cum trebuie, cum ai văzut la bunicii tăi. Schimbări în bine, în comportamentul celor din jur şi în dragoste. O veste îţi face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Pentru nativii de vârsta a treia, seniorii cum este corect politic, este o perioadă mai dificilă, mai ales în ceea ce priveşte reumatismele la genuchi, aşa că nu porniţi la drum, mătuşi şi unchi. Ziua de naştere, pentru un procent dintre Capricorni, este pentru nativi un bun prilej de reflecţie şi bilanţ. Bomboane fine de ciocolată şi fructe exotice sunt preferatele zodiei pentru cadourile de Crăciun.

Cei din anturajul tau recunosc ca ai dreptate si iti accepta programul de sărbători şi lista de invitaţi pentru a doua zi de Crăciun. De fapt, sfîrşitul anului 2025 avantajează munca artistică şi creaţia. Dacă te ocupi de unul din domeniile menţionate vei simţi un nou impuls, o nouă stare; idei şi concepte noi îţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi Vărsători printr-o creştere a agresivităţii. Nu discuta în contradictoriu cu cei dragi, vei constata că sunt bine intenţionaţi. Ceva de înaltă tehnologie sau un ceas de titan sunt cadourile de Crăciun pentru zodia Vărsătorului de apă.

Imapacă-te cu toti, daruieste-i pe cei oropsiti de soarta! Un ajutor substanţial din partea prietenilor sau a rudelor. Împartăşeşte-te din magia Craciunului şi dă curs Spiritului bun si generos. Perioada este benefică şi aduce realizări şi noroc. Partea mistică a zodiei te ajută să-ţi înţelegei mai bine limitările sau să îţi găseşti mai repede unele cuvinte. Nu trebuie să dai dovadă de naivitatea proverbială a zodiei, mai ales în relaţiile cu necunoscuţii. Atenţie la mijloacele de transport în comun, dacă pleci în vizită. Nu te lăsa tentat de promisiuni extravagante. Un obiect de artă sau o icoană sunt cadourile de Crăciun pentru zodia Peştilor.