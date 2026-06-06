Dinu Săvescu: Pictura care se pictează pe sine și dialogul mistic cu tradiția. Artiști prezenți la MOBU

MOBU, târgul dedicat artei contemporane românești are numeroase prezențe puternice și în acest an. În peisajul artelor vizuale contemporane din România, Dinu Săvescu ocupă un loc aparte, fiind un artist a cărui operă se plasează la intersecția dintre creația plastică viscerală și rigoarea restaurării de patrimoniu.

Născut în 6 iunie 1956 la Arad, Săvescu s-a impus de-a lungul deceniilor ca o voce singulară în arta contemporană. El propune un univers vizual încărcat de materie, simboluri ancestrale și o filozofie profundă asupra actului de a picta.

Pentru colecționari și pasionații de artă contemporană, o analiză a operei sale oferă cheia înțelegerii unui fenomen rar: cum textura și materia picturală devin ele însele subiecte de reflecție conceptuală.

Dinu Săvescu a studiat pictura între anii 1980 și 1984 la prestigiosul Institut de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, beneficiind de îndrumarea maeștrilor Gheorghe Șaru și Ion Sălișteanu. Din anul 1990, este membru activ al Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAP), secția Pictură București.

Crezul său artistic este definit de o viziune mistică, lăuntrică, potrivit căreia rațiunea cedează locul unei forțe superioare în timpul creației. Săvescu afirmă adesea că „pictura se pictează pe ea însăși” sau că „pictura alege pictorii și nu invers”.

În viziunea sa, arta are propria viață, transcendentă, iar rolul artistului este de a ghida o energie care depășește granițele conștientului.

Un element esențial care conferă o autoritate tehnică inegalabilă lucrărilor sale este experiența sa de peste 38 de ani ca restaurator și expert în conservarea picturii post-bizantine și a bisericilor de lemn din Transilvania și Moldova.

Această profundă cunoaștere a structurii stratului pictural, a suportului de lemn, pânză sau sticlă, se reflectă direct în pictura sa contemporană. Săvescu nu doar aplică culoarea pe pânză, ci construiește o „materie voluptuoasă”.

Excesul de materie și consistența stratului pictural creează o tridimensionalitate accentuată, transformând tabloul dintr-o reprezentare bidimensională într-un obiect tridimensional de sine stătător.

Parcursul expozițional al lui Dinu Săvescu include instituții muzeale majore, precum:

Muzeul Național de Artă al Moldovei (Chișinău);

Muzeul Național Cotroceni (București);

Museikon (Alba Iulia).

Printre cele mai recente și comentate proiecte ale sale se numără expoziția personală „Urme”, găzduită de Galeria Romană din București.

În cadrul acestei expoziții, criticul și istoricul de artă Pavel Șușară a descris pictura lui Săvescu drept „un elogiu adus Frumuseții”. Ea reunește cele patru elemente presocratice: pământul (prin tactilitate), apa (prin fluiditatea tușei), aerul (prin generozitatea formelor) și focul (prin tonurile impulsive și flamboaiante).

De asemenea, în primăvara anului 2026, artistul a prezentat la Galeria de Artă ROD din Bistrița expoziția „CĂDERI – Scara lui Ioan”, prezentată de istoricul de artă Vasile Duda. Aceasta a confirmat interesul său continuu pentru dimensiunea spirituală și explorarea profundă a condiției umane.

Din punct de vedere estetic, specialiștii identifică punți de legătură remarcabile între Dinu Săvescu și marele Ion Țuculescu. Influența nu este una mimetică, ci se manifestă la nivelul tratării suprafeței, al forței tușelor de culoare și al raportării la spațiul plastic.

Săvescu preia ștafeta simbolică a motivului tradițional românesc. Artistul operează un „zoom-in” conceptual asupra textilelor și covoarelor tradiționale (în special cele oltenești), pe care le deconstruiește și le reinterpretează. „Ion Țuculescu a luat urmele din covoarele oltenești. Măturile sunt ștergerea urmelor. Și atunci ne învârtim în jurul acestui subiect – urmele”, explică artistul.

Dinu Săvescu reușește o performanță rară în arta contemporană: propune o pictură extrem de modernă, plină de vitalitate și forță brută, dar profund ancorată în trecutul istoric, cultural și tehnic al spațiului românesc.

Pentru colecționari, lucrările sale reprezintă o valoare sigură, validată atât de expertiza sa unică asupra materiei picturale, cât și de prezența constantă în circuitul marilor galerii și muzee de artă. La MOBU el poate fi văzut la standul B02 Galeria Romană.