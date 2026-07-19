Mai mulți creatori, oameni de cultură și jurnaliști cer explicații publice conducerii Primăriei Municipiului Bistrița și Prefecturii Bistrița-Năsăud cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici la Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc”.

Prin o scrisoare deschisă, semnată de jurnaliștii și scriitorii Dorel Cosma și Zorin Diaconescu, autoritățile sunt somate să iasă din tăcere și să explice de ce constatările Curții de Conturi și hotărârile definitive ale instanțelor rămân fără ecou la nivel administrativ.

Iată conținutul integral al demersului, transmis în exclusivitate EVZ:

Către domnul Gabriel Lazany, Primarul Municipiului Bistrița,

și domnul Stelian Dolha, Prefectul județului Bistrița-Năsăud

Stimate domnule Primar,

Stimate domnule Prefect,

Într-un stat în care respectul față de banul public reprezintă o obligație, nu o opțiune, tăcerea autorităților poate deveni la fel de gravă ca faptele care au generat-o.

De mai mulți ani, presa locală și jurnaliști independenți au adus în atenția opiniei publice o serie de documente oficiale privind activitatea Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc”, condus de Gavril Tărmure. Nu este vorba despre zvonuri și nici despre simple opinii, ci despre acte emise de instituții ale statului și hotărâri definitive ale instanțelor.

În ceea ce privește Agenția Națională de Integritate, raportul de evaluare privind incompatibilitatea lui Gavril Tărmure a fost menținut de instanțele de judecată. În ceea ce privește Curtea de Conturi, măsurile dispuse în urma controlului efectuat la Centrul Cultural Municipal au fost, de asemenea, menținute prin hotărâre definitivă a instanței.

Aceste două realități documentate ar fi trebuit să determine o analiză serioasă la nivelul administrației municipale. În schimb, opinia publică nu a fost informată ce măsuri administrative au fost dispuse și dacă acestea au fost puse în aplicare.

Un exemplu care a stârnit numeroase reacții a fost finanțarea Taberei de Artă Plastică de la Tescani, unde fonduri provenite din bugetul municipiului Bistrița au fost utilizate pentru o manifestare din alt județ. Curtea de Conturi a apreciat că au existat abateri în utilizarea fondurilor publice, iar instanțele au menținut măsurile dispuse.

Și totuși, în pofida acestor constatări, comisia de evaluare constituită de Primăria Municipiului Bistrița a acordat managerului calificative excelente.

Este imposibil să nu ne întrebăm: au cunoscut membrii comisiei constatările Curții de Conturi și hotărârile instanțelor? Dacă da, cum au justificat evaluarea? Dacă nu, cine poartă răspunderea?

Astăzi, o nouă situație readuce în atenție aceeași problemă.

Festivalul Internațional „Poezia e la Bistrița”, organizat sub egida Primăriei Municipiului Bistrița, a Centrului Cultural Municipal și a Societății de Concerte, este prezentat drept una dintre cele mai importante manifestări culturale ale municipiului.

Cu toate acestea, consultând site-ul oficial al Centrului Cultural Municipal, la secțiunea dedicată activităților instituției, nu am identificat documentele privind aprobarea și finanțarea acestui festival.

În egală măsură, din documentele publice consultate până în prezent rezultă că festivalul nu apare nominalizat în Programul manifestărilor culturale aprobat de Consiliul Local pentru anul 2026.

Presa locală a semnalat și faptul că poeții din Bistrița nu se regăsesc printre invitații ediției din acest an, deși promovarea valorilor culturale locale reprezintă una dintre obligațiile asumate prin Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Cultural Municipal.

Dacă, și în acest caz, fondurile publice ale municipiului sunt orientate cu prioritate către activități și invitați din afara Bistriței, în timp ce creatorii locali rămân în afara programului, este firesc să apară întrebarea dacă nu asistăm la repetarea aceluiași mod de administrare a resurselor publice.

Nu afirmăm că situațiile sunt identice. Însă asemănările sunt suficiente pentru a justifica o dezbatere publică și o verificare atentă. Ceea ce surprinde cel mai mult nu este doar existența acestor întrebări, ci lipsa reacției autorităților.

Domnule Primar, domnule Prefect, opinia publică așteaptă explicații. Nu pentru a alimenta polemici, ci pentru a avea certitudinea că fondurile publice sunt administrate cu respectarea legii, a hotărârilor definitive ale instanțelor și a interesului comunității.

Vă adresăm, așadar, invitația de a clarifica public aceste aspecte și de a prezenta măsurile pe care instituțiile pe care le conduceți le-au adoptat sau le vor adopta în raport cu constatările Curții de Conturi, cu hotărârile instanțelor și cu întrebările legitime privind finanțarea și organizarea manifestărilor culturale.

Banul public nu este proprietatea unui manager și nici a unei administrații. El aparține cetățenilor municipiului Bistrița.

Semnatari:

Dorel Cosma – jurnalist, scriitor. Zorin Diaconescu – jurnalist, scriitor.