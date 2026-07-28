Un judecător din Los Angeles a decis că există suficiente probe pentru ca artistul D4vd, pe numele său real David Anthony Burke, să fie trimis în judecată pentru uciderea adolescentei Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani. Hotărârea a fost pronunțată după o audiere preliminară care a durat cinci zile, potrivit Associated Press.

Procurorii susțin că tânăra a fost ucisă în aprilie 2025, iar cazul a atras atenția publicului din Statele Unite prin gravitatea acuzațiilor și amploarea probelor prezentate. Artistul, în vârstă de 21 de ani, a pledat nevinovat și rămâne în arest fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Potrivit anchetatorilor, David Anthony Burke ar fi avut o relație ilegală cu victima, care ar fi început când aceasta era minoră. Procurorii afirmă că adolescenta ar fi amenințat că va dezvălui relația, iar artistul ar fi ucis-o pentru a împiedica apariția informațiilor care i-ar fi afectat cariera muzicală.

În rechizitoriu sunt incluse acuzații de omor, abuz sexual continuu asupra unui minor și mutilarea ilegală a unui cadavru. De asemenea, procurorii invocă circumstanțe agravante, inclusiv faptul că presupusa crimă ar fi fost comisă pentru a reduce la tăcere un martor și ar fi fost premeditată.

În timpul audierii preliminare, procurorii au prezentat mărturii, rezultate ale analizelor criminalistice și dovezi digitale. Potrivit acestora, ADN-ul victimei ar fi fost identificat în garajul lui Burke, iar ancheta a inclus mesaje, fotografii și documente electronice care ar susține existența relației dintre cei doi.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că artistul ar fi cumpărat online obiecte care ar fi fost folosite pentru ascunderea și mutilarea cadavrului.

Presentaron evidencia de que D4vd fue el último en manejar el Tesla Negro, y fue gracias a la desconexión de su teléfono del coche. La última vez que conectó su teléfono fue en Julio 29 a las 2:15pm, además, confirmaron que antes de ser abandonado en la calle (antes que se lo… pic.twitter.com/13mjNKCnAG — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) July 24, 2026

Rămășițele adolescentei au fost descoperite în septembrie 2025, în portbagajul frontal al unui automobil Tesla înregistrat pe numele lui Burke, după o investigație care a durat aproximativ zece luni.

Judecătorul a stabilit că probele prezentate sunt suficiente pentru continuarea procesului penal. Următoarea înfățișare este programată pentru 31 august, când va avea loc punerea oficială sub acuzare, iar procesul ar urma să înceapă ulterior, conform procedurilor instanței din California.

Dacă va fi găsit vinovat, David Anthony Burke riscă închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate, iar procurorii analizează în continuare posibilitatea solicitării pedepsei capitale, conform legislației statului California