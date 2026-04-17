D4vd, arestat în SUA într-un caz de crimă. Ancheta vizează moartea unei adolescente de 14 ani

Artistul american D4vd, în vârstă de 21 de ani, a fost arestat în Los Angeles sub suspiciunea de omor, în legătură cu moartea unei adolescente al cărei cadavru a fost descoperit anul trecut într-un autoturism Tesla abandonat în Hollywood Hills, potrivit publicației NPR.

Informația a fost confirmată de poliția din Los Angeles, care a precizat că suspectul, pe numele real David Burke, este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune.

Potrivit autorităților, trupul neînsuflețit al victimei, Celeste Rivas Hernandez, a fost găsit pe 8 septembrie, într-un Tesla Model Y din 2023, care fusese ridicat dintr-un cartier rezidențial din Hollywood Hills după ce părea abandonat. Mașina era înmatriculată pe numele artistului, la o adresă din Texas.

Documentele oficiale arată că anchetatorii au descoperit în interiorul vehiculului un sac mortuar „acoperit de insecte și cu un miros puternic de descompunere”.

După deschiderea parțială a sacului, polițiștii au observat „capul și trunchiul în stare avansată de degradare”. Ulterior, medicii legiști au constatat că trupul fusese dezmembrat, membrele fiind separate și depozitate în saci diferiți. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică până în acest moment.

Celeste Rivas Hernandez avea 13 ani când a fost dată dispărută în 2024 din Lake Elsinore, un oraș situat la aproximativ 112 kilometri sud-est de Los Angeles. În documentele judiciare, autoritățile precizează că avea 14 ani la momentul morții.

Descoperirea cadavrului a avut loc la o zi după ce adolescenta ar fi împlinit 15 ani.

Poliția din Los Angeles a transmis că dosarul va fi prezentat luni procurorilor din cadrul Los Angeles County District Attorney’s Office, care vor decide dacă există suficiente probe pentru formularea oficială a acuzațiilor.

Investigația a fost anterior analizată de un mare juriu din Los Angeles, procedură desfășurată în mod confidențial. Existența acesteia a devenit publică în februarie, când membrii familiei artistului au contestat în instanță citații prin care li se cerea să depună mărturie.

Reprezentanții artistului nu au oferit până acum un punct de vedere oficial, în ciuda solicitărilor repetate din partea presei internaționale, inclusiv ale Associated Press.

D4vd a devenit cunoscut în rândul publicului tânăr în 2022, după succesul viral al piesei „Romantic Homicide” pe platforma TikTok. Ulterior, a semnat contracte cu casele de discuri Darkroom și Interscope Records și a lansat mai multe materiale discografice, inclusiv EP-urile „Petals to Thorns” și „The Lost Petals”.

În momentul descoperirii cadavrului, artistul se afla în turneu pentru promovarea albumului său „Withered”. Ulterior, mai multe concerte din America de Nord și Europa au fost anulate.

Cazul rămâne în curs de investigare, iar autoritățile nu au formulat încă acuzații oficiale. Evoluția anchetei și decizia procurorilor vor fi esențiale pentru stabilirea responsabilităților într-un dosar care a atras deja atenția opiniei publice internaționale.