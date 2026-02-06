Lovitură pentru Robert Negoiță. Primarul Sectorului 3, „suspendat” de DNA. Cauțiune record și interdicții dure în dosarul drumului familiei

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se află în centrul unui cutremur administrativ și judiciar, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au impus măsuri restrictive fără precedent asupra edilului.

Cercetat într-un dosar de abuz în serviciu cu prejudiciu major, Negoiță a primit interdicția de a-și exercita funcția prin prisma căreia a comis presupusele fapte, fiind practic izolat de aparatul administrativ pe care îl conduce de peste un deceniu.

Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează nereguli în care banii publici au fost folosiți pentru a construi infrastructură pe o proprietate privată, beneficiarul real fiind familia primarului. Măsurile dispuse de procurori au paralizat capacitatea edilului de a gestiona activitatea curentă a Primăriei Sectorului 3.

Una dintre cele mai dure obligații trasate de anchetatoii DNA în cadrul controlului judiciar este interdicția totală de a discuta cu angajații primăriei, indiferent de compartimentul din care aceștia fac parte. Mai mult, Robert Negoiță nu are voie să intre în sediul instituției pe care o conduce și nici să ofere indicații sau directive subalternilor săi.

Surse judiciare explică faptul că această măsură echivalează cu o suspendare de facto din funcție pe durata anchetei. Miza respectării acestor condiții este libertatea edilului: orice încălcare a interdicțiilor poate conduce automat la schimbarea măsurii preventive în una privativă de libertate, precum arestul la domiciliu sau chiar arestul preventiv, la solicitarea magistraților.

Pe lângă interdicțiile administrative, libertatea de mișcare a lui Robert Negoiță are un preț piperat. Procurorul de caz a stabilit o cauțiune în valoare de 800.000 de lei. Edilul are obligația de a indisponibiliza această sumă în favoarea DNA într-un termen scurt. Dacă Negoiță nu va depune garanția financiară stabilită prin ordonanță, riscă, de asemenea, o măsură preventivă mult mai aspră.

Miezul dosarului îl constituie un drum public de aproximativ un kilometru, construit din bugetul local al Sectorului 3. Procurorii susțin că artera a fost edificată pe un teren care ar aparține fratelui primarului, omul de afaceri Ionuț Negoiță, în cadrul unui ansamblu rezidențial. Anchetatorii consideră că interesul public a fost deturnat pentru a servi un interes privat, respectiv suplimentarea valorii și accesibilității proiectului imobiliar al familiei edilului.

Pentru a proba aceste acuzații, procurorii au descins joi dimineață la sediul Primăriei Sectorului 3, în biroul primarului, dar și la domiciliul acestuia. Concomitent, mai mulți funcționari din primărie au fost ridicați pentru audieri. Printre aceștia se numără și Gabriela Ușurelu, directoarea Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, suspectată că ar fi semnat ordinele și documentele necesare construirii drumului controversat.

La ieșirea de la audieri, Robert Negoiță a respins categoric acuzațiile, declarând jurnaliștilor că nu se consideră vinovat: „Nu, nici vorbă”. Edilul susține că lucrarea reprezintă o necesitate publică într-o zonă aglomerată și că a fost forțat să acționeze la limita procedurilor din cauza blocajelor birocratice de la nivelul Primăriei Generale.

„Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. (...) Am fost împiedicaţi de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare”, a declarat Robert Negoiță.

De cealaltă parte, fratele său, Ionuț Negoiță, a negat orice beneficiu direct. Contactat de presă, acesta a precizat că dezvoltările sale imobiliare au acces separat și că drumul anchetat doar traversează zona, fără a deservi punctele sale de interes.

Robert Negoiță, aflat la al patrulea mandat și considerat unul dintre cei mai influenți baroni locali din București, se vede acum într-o situație critică. Deși a câștigat alegerile succesiv din 2012 și are o vastă experiență politică și administrativă, fiind fost vicepreședinte PSD și lider de organizație județeană, aceste noi acuzații îi pun sub semnul întrebării viitorul politic imediat.

Rămâne de văzut cum va funcționa Primăria Sectorului 3 în perioada următoare, dat fiind că „creierul” administrației locale are interzis să comunice cu propriul aparat de specialitate. Audierile s-au încheiat pentru moment, însă sursele judiciare avertizează că vor fi administrate noi probe în perioada imediat următoare.