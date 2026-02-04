Vila din Aviatorilor, pregătită pentru Iohannis, renovată cu 6,5 milioane de euro. Curtea de Conturi a reclamat nereguli

Curtea de Conturi a constatat nereguli în cazul vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 din Capitală, imobil despre care s-a vehiculat că ar fi urmat să fie pus la dispoziția fostului președinte Klaus Iohannis după încheierea mandatului. În urma unui audit intern, instituția a identificat probleme legate de modul în care au fost efectuate cheltuielile de renovare.

Raportul Curtea de Conturi indică deficiențe în administrarea banilor publici alocați unei vile de protocol situate pe Bulevardul Aviatorilor 86 din București, imobil aflat în administrarea RAAPPS și cu o suprafață de peste 1.000 de metri pătrați.

Auditul a scos la iveală probleme legate de gestionarea fondurilor și riscul dublării unor cheltuieli, ca urmare a modului deficitar în care au fost planificate și realizate lucrările. Cheltuielile totale ajung la 6,5 milioane de euro pentru vila care ar fi fost pregătită pentru fostul șef al statului, potrivit unei investigații Recorder.

Documente desecretizate în 2024 de Guvernul Ciolacu arătau că, până la acel moment, pentru renovarea imobilului fuseseră cheltuiți deja peste 3 milioane de euro. Curtea de Conturi solicită RAAPPS să stabilească reguli clare care să permită o evidență transparentă a modului în care au fost utilizate aceste sume.

Vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor, renovată cu milioane de euro și scoasă la închiriere cu un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună, nu a atras niciun chiriaș, în ciuda mai multor încercări de licitație. Imobilul fusese pregătit inițial ca posibilă reședință pentru un fost președinte al României. Prima licitație a fost programată anul trecut, în luna noiembrie, urmată de o a doua în decembrie, însă de fiecare dată RAAPPS a anunțat că „nu a fost depusă nicio ofertă de înscriere valabilă” pentru închirierea clădirii.

Vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare. Cei interesați trebuiau să achiziționeze dosarul de licitație contra sumei de 1.000 de lei, la care se adăuga TVA.

Imobilul este descris ca fiind destinat activităților comerciale, conform deciziei Executivului, și este alcătuit din trei corpuri de clădire, cu o suprafață construită de 915,54 metri pătrați, și o curte de 1.110 metri pătrați. Prețul de pornire a fost stabilit, la fiecare dintre cele trei tentative, la 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare a fost fixată la 70.000 de euro, dublul chiriei inițiale. Valoarea imobilului, actualizată în vară, era de 14,463 milioane de lei.

Până în prezent, fostul președinte Klaus Iohannis nu a primit o locuință de protocol, în condițiile în care vila din Aviatorilor, renovată cu fonduri consistente, nu și-a găsit chiriaș în urma procedurilor de închiriere organizate.