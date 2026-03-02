Social

ÎPS Teodosie, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța după 50 de ani

ÎPS Teodosie, obligat să elibereze vila arhierească din Constanța după 50 de aniÎPS Teodosie. Sursa foto: Facebook/ Arhiepiscopia Tomisului
După jumătate de secol, ÎPS Teodosie se confruntă cu o schimbare majoră: înaltul prelat va trebui să elibereze vila arhierească din Constanța în termen de 23 de zile, potrivit Dobrogea Live.

Conform decretului emis acum 50 de ani de președintele Nicolae Ceaușescu, imobilul a fost dat în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului, dar perioada legală a expirate recent, ceea ce obligă revenirea proprietății în administrarea statului.

Vila, cunoscută sub numele de Casa „Nicolae Pilescu”, se întinde pe o suprafață de peste 600 mp și este clasificată drept monument istoric. Timp de decenii, a servit drept reședință oficială a lui Teodosie, dar începând cu 23 martie, clădirea va fi preluată de autoritățile municipale din Constanța și va reveni în proprietatea statului român.

Casa „Nicolae Pilescu”

Casa „Nicolae Pilescu”/ Sursa foto heritageconstanta.com

Secretariatul de Stat pentru Culte a precizat că „după expirarea perioadei de 50 de ani, dreptul de folosință gratuită al Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului proprietate de stat, situat în municipiul Constanţa, str. Bulevardul Elisabeta nr. 21, compus din teren în suprafață de 366 mp și construcții desfășurate de 620,42 mp, încetează de drept, fără a fi nevoie de acte administrative suplimentare, iar imobilul revine în administrarea municipiului Constanța.”

Un reper al Constanței

Construcția a aparținut inițial medicului Nicolae Pilescu și datează din 1903. Vila impresionează printr-o combinație de stiluri arhitecturale – neoclasic, rococo și Art Nouveau – și se desfășoară pe două niveluri asimetrice. De-a lungul decadelor, clădirea a rămas un reper al orașului, atât prin valoarea sa istorică, cât și prin arhitectura sa distinctivă.

IPS Teodosie

Teodosie. Sursa foto Arhiva EVZ

Lucrări în interiorul vilei

Recent, Dobrogea Live a relatat că s-au desfășurat lucrări de construcție în interiorul vilei, intervenții care, conform legislației, necesită avizul Direcției Județene pentru Cultură. Această situație ridică întrebări despre modul în care vor fi gestionate lucrările și păstrarea patrimoniului imobilului, mai ales în contextul preluării de către autoritățile statului.

Vila arhierească din Constanța, simbol al unui trecut de peste un secol, se află astfel la o răscruce, marcând sfârșitul unei perioade istorice și începutul unui nou capitol în administrarea patrimoniului cultural și imobiliar al orașului.

