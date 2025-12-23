Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație

Vila de pe bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București, rămâne neînchiriată, după ce nici la a doua licitație nu a fost depusă vreo ofertă valabilă. Prețul de pornire era de 35.000 de euro pe lună solicitat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), potrivit de Profit.ro.

Prima licitație pentru vila de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, unde ar fi trebuit să se mute Iohannis, a avut loc în luna noiembrie și, potrivit RA-APPS, nu a fost depusă nicio ofertă de înscriere valabilă.

A doua licitație, programată pentru mijlocul lunii decembrie, nu a putut fi organizată din lipsa unor oferte valabile. RA-APPS nu are purtător de cuvânt, iar Guvernul nu a oferit răspunsuri referitoare la depunerea documentelor pentru înscriere. RA-APPS a cheltuit milioane de euro pentru renovare, deoarece imobilul trebuia să devină reședința unui fost președinte al României.

Pentru a participa la licitație, doritorii trebuiau să achiziționeze dosarul la un cost de 1.000 de lei plus TVA. Imobilul, destinat activităților comerciale, este compus din trei corpuri de clădire și o curte, cu o suprafață totală de 915,54 mp și respectiv 1.110 mp.

Tariful de pornire al licitației a fost stabilit la 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare era dublă, de 70.000 de euro. Valoarea actualizată a imobilului, estimată în vară, era de 14,463 milioane de lei.

RA-APPS a cheltuit 13,84 milioane lei pentru reabilitarea și modernizarea vilei de pe bulevardul Aviatorilor nr. 86, construită între 1960 și 1965 și afectată de degradări majore. Lucrările au inclus consolidarea structurală, pentru a dubla rezistența construcției, iar hotărârea de guvern din 10 august 2022 stabilește că imobilul va avea destinația de reședință oficială pentru foștii șefi de stat.

Valoarea de inventar a construcției înainte de lucrări era de 1,28 milioane lei, iar terenul era estimat la 12,85 milioane lei. Dintre foștii președinți, Ion Iliescu nu a solicitat o locuință oficială, Emil Constantinescu a primit una, iar Traian Băsescu a primit recent o locuință oficială, a cărui adresă a fost secretizată de Guvernul Bolojan.