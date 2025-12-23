Politica

Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație

Comentează știrea
Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitațieSursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Vila de pe bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din București, rămâne neînchiriată, după ce nici la a doua licitație nu a fost depusă vreo ofertă valabilă. Prețul de pornire era de 35.000 de euro pe lună solicitat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), potrivit de Profit.ro.

Închirierea vilei din Aviatorilor, blocată din lipsa ofertelor

Prima licitație pentru vila de pe Bulevardul Aviatorilor nr. 86, unde ar fi trebuit să se mute Iohannis, a avut loc în luna noiembrie și, potrivit RA-APPS, nu a fost depusă nicio ofertă de înscriere valabilă.

A doua licitație, programată pentru mijlocul lunii decembrie, nu a putut fi organizată din lipsa unor oferte valabile. RA-APPS nu are purtător de cuvânt, iar Guvernul nu a oferit răspunsuri referitoare la depunerea documentelor pentru înscriere. RA-APPS a cheltuit milioane de euro pentru renovare, deoarece imobilul trebuia să devină reședința unui fost președinte al României.

Prețurile cerute la licitația pentru vila din Aviatorilor

Pentru a participa la licitație, doritorii trebuiau să achiziționeze dosarul la un cost de 1.000 de lei plus TVA. Imobilul, destinat activităților comerciale, este compus din trei corpuri de clădire și o curte, cu o suprafață totală de 915,54 mp și respectiv 1.110 mp.

CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni
CGMB a stabilit nivelurile taxelor și impozitelor locale. Ce se scumpește pentru bucureșteni
De la Regina Victoria, la Regele Charles al III-lea. Povestea fascinantă a felicitărilor regale de Crăciun
De la Regina Victoria, la Regele Charles al III-lea. Povestea fascinantă a felicitărilor regale de Crăciun
licitatie

Sursă foto: Dreamstime

Tariful de pornire al licitației a fost stabilit la 35.000 de euro pe lună, iar garanția de participare era dublă, de 70.000 de euro. Valoarea actualizată a imobilului, estimată în vară, era de 14,463 milioane de lei.

Reabilitare de 13,84 milioane lei pentru modernizare

RA-APPS a cheltuit 13,84 milioane lei pentru reabilitarea și modernizarea vilei de pe bulevardul Aviatorilor nr. 86, construită între 1960 și 1965 și afectată de degradări majore. Lucrările au inclus consolidarea structurală, pentru a dubla rezistența construcției, iar hotărârea de guvern din 10 august 2022 stabilește că imobilul va avea destinația de reședință oficială pentru foștii șefi de stat.

Valoarea de inventar a construcției înainte de lucrări era de 1,28 milioane lei, iar terenul era estimat la 12,85 milioane lei. Dintre foștii președinți, Ion Iliescu nu a solicitat o locuință oficială, Emil Constantinescu a primit una, iar Traian Băsescu a primit recent o locuință oficială, a cărui adresă a fost secretizată de Guvernul Bolojan.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:10 - Secrete pentru a-ți găsi un iubit înainte de Crăciun. Magia sărbătorilor există
17:59 - Blestemul lui Iohannis. Vila modernizată pentru foști președinți, neocupată și după a doua licitație
17:50 - Proiect național pentru monitorizare meteo: 300 de stații automate și sistem de alertă în timp real
17:40 - Ministerul Educației a publicat programele revizuite de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
17:32 - Crăciun 2025. Cum să te îmbraci ca să strălucești la sărbători
17:23 - Transport gratuit pentru elevi în perioada examenelor naționale. Proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților

HAI România!

Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
1989: Ziua în care ne-am învins frica. De la Umilință la Revoltă: Începutul Sfârșitului
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89
Ceaușescu, Gorbaciov și „Mâna Moscovei”: Adevărul ascuns despre trădarea din Decembrie '89

Proiecte speciale