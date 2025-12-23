Bugetul Camerei Deputaților 2026. Cât vor cheltui parlamentarii români

Camera Deputaților a votat, marți, în plen, bugetul propriu pentru anul 2026, înregistrându‑se 165 de voturi „pentru”, 115 „împotrivă” și 10 abțineri.

Proiectul de buget stabilește resurse financiare detaliate pentru cheltuielile instituției în anul viitor și urmează să fie aplicat în perioada similară a exercițiului bugetar.

Bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2026 este propus la nivelul de 989.901.000 de lei credite de angajament și 634.616.000 de lei credite bugetare.

Creditele bugetare sunt destinate cheltuielilor curente ale instituției și includ fondurile alocate activității proprii, precum și cheltuielile pentru Institutul Român pentru Drepturile Omului, subordonat Camerei Deputaților.

Potrivit datelor oficiale privind structura bugetului, cheltuielile de personal sunt estimate la suma de 405.959.000 de lei, sumă care include plata drepturilor demnitarilor, indemnizații, diurne, indemnizații de cazare acordate în deplasări interne și externe, salariile personalului propriu, indemnizația de hrană și voucherele de vacanță.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost stabilite la 101.749.000 de lei, fonduri destinate funcționării și întreținerii sediului, cheltuielilor de protocol, deplasărilor interne și externe și altor cheltuieli prevăzute de lege. radioromania.ro+1

În plenul Camerei Deputaților, majoritatea voturilor a fost în favoarea adoptării bugetului. Totuși, unii parlamentari și grupuri politice s‑au pronunțat împotrivă sau critic în legătură cu conținutul proiectului.

Uniunea Salvați România (USR) a anunțat votul împotriva bugetului, motivând opțiunea prin interpretarea anumitor cifre și tendințe de cheltuieli.

Deputații USR au precizat în declarațiile publice că au votat contra bugetului considerând nejustificată creșterea unor categorii de cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, bunuri și servicii și cele curente, și intenționează să solicite Guvernului să rectifice bugetul în conformitate cu deciziile coaliției de reducere a cheltuielilor.

Unul dintre deputații USR, Adrian Echert, membru al Comisiei pentru buget‑finanțe din Camera Deputaților, a explicat poziția formațiunii:

„Bugetul propus pentru Camera Deputaților pe anul 2026 nu are nicio legătură cu realitatea pe care o trăiesc oamenii. În timp ce românilor li se cere austeritate și li se spune că nu sunt bani, nu putem vota o propunere de buget care face exact opusul.

Am cerut explicații clare. Am cerut să vedem unde este reforma, unde este eficientizarea, unde sunt reducerile promise public. Nu am primit nimic. Nici argumente, niciun plan, nicio asumare. Reforma începe cu propriul buget, nu cu discursuri.”

Potrivit USR, în bugetul adoptat pentru 2026 se prevede o creștere a cheltuielilor curente față de anul anterior, în timp ce, susțin reprezentanții formațiunii, în coaliția de guvernare s‑ar fi decis reducerea cheltuielilor pentru instituțiile centrale cu 10%.

USR a mai semnalat că, potrivit datelor analizate de aceștia, cheltuielile de personal ar urma să crească cu peste 31 de milioane de lei, în contextul în care schema de personal ar fi fost redusă cu peste 200 de posturi, iar cheltuielile pentru bunuri și servicii ar urma să crească cu aproximativ 29%. De asemenea, formațiunea a evidențiat o majorare a sumelor alocate pentru protocol și reprezentare.

Un alt deputat USR, Cezar Drăgoescu, membru al Comisiei pentru buget‑finanțe din Camera Deputaților, a afirmat:

„Bugetul Camerei Deputaților adoptat astăzi este o sfidare la adresa poporului român. Vedem creșteri de cheltuieli pe linie, fără nicio explicație solidă, în timp ce milioane de oameni suferă, o duc tot mai greu și li se spune că trebuie să strângă cureaua. Vom încerca să îndreptăm afrontul adus astăzi românilor.”

După adoptarea bugetului pe anul 2026 de către Camera Deputaților, documentul urmează să fie aplicat conform normelor legislative în vigoare.

Structurile bugetare relevante din cadrul Camerei vor iniția procedurile de alocare și cheltuire a resurselor aprobate, iar monitorizarea și auditul cheltuielilor vor fi conforme cadrului legal existent.