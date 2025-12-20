Social

Salariul minim, majorat din iulie 2026. Ministerul Muncii a publicat proiectul în transparență decizională

Salariul minim, majorat din iulie 2026. Ministerul Muncii a publicat proiectul în transparență decizională
Ministerul Muncii a publicat în transparență decizională proiectul de Hotărâre de Guvern referitor la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Conform documentului, salariul minim brut ar urma să crească la 4.325 de lei, de la 1 iulie 2026.

Prevederile actului normativ

Actul normativ prevede că salariul minim se stabilește fără sporuri sau alte adaosuri și se aplică unui program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, ceea ce înseamnă un tarif orar de 25,949 lei. De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 1506/2024, aflată în vigoare în prezent, urmează să fie abrogată la aceeași dată.

Majorarea înseamnă o creștere de 6,8% față de nivelul actual și face parte din noul mecanism de stabilire a salariului minim, asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aliniat la Directiva europeană privind salariile minime adecvate.

Potrivit notei de fundamentare, salariul minim se stabilește anual pe baza unei formule care ia în calcul rata medie anuală a inflației prognozate și creșterea reală a productivității muncii. Dacă nivelul rezultat se situează sub pragul de 52% din câștigul salarial mediu brut, decizia ajunge la negociere la Consiliul Național Tripartit, într-un interval de referință cuprins între 47% și 52%, conform legislației în vigoare.

Peste 830.000 de angajați sunt plătiți cu salariul minim

Datele Guvernului indică faptul că, în prezent, 831.382 de angajați sunt plătiți cu salariul minim, iar majorarea va avea efecte directe sau indirecte asupra a 1.759.027 de salariați. Executivul afirmă că această măsură va contribui la creșterea puterii de cumpărare, la stimularea consumului intern, la reducerea muncii nedeclarate și la menținerea ocupării forței de muncă.

Guvernul estimează că, în ultimele cinci luni din 2026, majorarea salariului minim va aduce venituri suplimentare de aproximativ 969 de milioane de lei. Cheltuielile suplimentare, în principal pentru salariile din sectorul public, sunt evaluate la circa 347 de milioane de lei. Astfel, impactul net asupra bugetului de stat este pozitiv, de aproximativ 622 de milioane de lei.

Presiune asupra mediului de afaceri

În același timp, nota de fundamentare arată că măsura va pune presiune asupra mediului de afaceri, în special asupra IMM-urilor, comerțului, transporturilor și sectoarelor cu productivitate scăzută. În acest context, autoritățile anunță aplicarea testului IMM, destinat evaluării impactului economic.

Creșterea salariului minim va avea și efecte colaterale, printre care majorarea contribuției plătite de angajatorii care nu angajează persoane cu handicap. De asemenea, va crește valoarea punctului de amendă, stabilită prin raportare la salariul minim.

Nivelul de 4.325 de lei a fost discutat la Consiliul Național Tripartit, în ședințele din 29 octombrie și 10 decembrie 2025. Proiectul de Hotărâre de Guvern urmează să primească avizele Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, înainte de adoptarea finală de către Executiv.

