Ministrul Muncii susține majorarea alocațiilor copiilor, începând de anul viitor: Avem tot felul de creşteri de preţuri

Ministrul Muncii susține majorarea alocațiilor copiilor, începând de anul viitor: Avem tot felul de creşteri de preţuri
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că susține majorarea alocațiilor copiilor, de la 1 ianuarie 2026, cu rata inflației. „Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România”, a afirmat ministrul, la un post TV.

Manole: Alocațiile ar trebui indexate cu rata inflației

Ministrul Muncii a declarat că nu știe dacă au avut loc, în guvern sau în coaliție, discuții ori decizii legate de înghețarea alocației și a spus că alocațiile ar trebui indexate cu rata inflației.

„Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a afirmat Manole, la Antena 3.

Alocațiile, un sprijin pentru familiile vulnerabile

În acest context, ministrul a afirmat că alocațiile au un rol esențial în sprijinirea familiilor vulnerabile și contribuie direct la susținerea bugetelor celor mai afectate gospodării. „Alocaţiile sunt o măsură importantă pentru sprijinul bugetelor celor mai nevoiaşe dintre familii”, a spus Manole.

Florin Manole

Florin Manole. Sursa foto: Facebook/Petre Florin Manole

În final, ministrul a spus că nu vede motive pentru renunțarea la acest tip de sprijin. „Eu nu văd de ce nu am continua să sprijinim acolo”, a conchis Florin Manole.

România, printre ultimele state din UE la cheltuielile pentru protecția socială

România se află printre ultimele state din Uniunea Europeană în privința cheltuielilor alocate protecției sociale, potrivit Monitorului Social, proiect al Fundației Friedrich Ebert România. Cele mai recente date oficiale, din 2023, arată că România a alocat doar 12,8% din PIB pentru aceste cheltuieli.

La nivelul Uniunii Europene, ponderea cea mai mare din PIB alocată protecției sociale s-a înregistrat în Finlanda, cu 25,7%, urmată de Franța (23,4%), Austria (21,4%), Luxemburg (20,2%) și Belgia (20,1%). La polul opus, cheltuielile pentru protecția socială au fost de 12,3% din PIB în Ungaria și de 9,7% în Malta, iar cel mai scăzut nivel s-a înregistrat în Irlanda, cu 8,1% din PIB.

