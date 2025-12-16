Marius Budăi, atac la Radu Miruță: Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni

Fostul ministru al Muncii și deputat PSD Marius Budăi l-a criticat, într-o postare pe Facebook, pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță (USR), după ce acesta a afirmat că o creștere forțată a salariului minim ar afecta firmele mici și mijlocii. Budăi susține că statul are obligația legală de a majora salariul minim și a menționat că premierul Ilie Bolojan nu respectă această prevedere.

„Domnule ministru Miruță, aveți habar despre ce vorbiți? De ce vă pronunțați pe subiecte pe care nu le stăpâniți? Cum puteți afirma că salariul minim este majorat din pix?! Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni?!” a scris acesta.

Deputatul PSD Marius Budăi a publicat pe Facebook un mesaj în care a explicat că majorarea salariului minim se realizează conform unui mecanism legal, nu arbitrar. El a afirmat că deciziile recente privind înghețarea salariului minim nu respectă cadrul legal existent.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat că presiunea exclusivă asupra mediului privat nu poate rezolva criza bugetară și că tăierile de cheltuieli trebuie aplicate și la nivelul statului. El a precizat că pachetul de reduceri fiscale trebuie să fie implementat consistent până la finalul anului sau la stabilirea bugetului viitor.

Miruță a subliniat că actuala formulă a impozitului minim pe cifra de afaceri afectează companiile și a menționat că în coaliție se discută o reducere treptată a acestuia.