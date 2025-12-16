Salarii de până la 5.000 de euro pe lună. Ghidul complet al condițiilor de muncă

Salariile îngrijitorilor diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa, fiind influențate de experiență, calificări, dar și de angajator. În România, venitul mediu net pentru un îngrijitor de persoane vârstnice este de aproximativ 3.000 de lei pe lună, mult sub nivelul din Germania, Franța sau Elveția, unde salariile pot ajunge între 1.500 și 5.000 de euro lunar, potrivit Capital.

În sectorul privat, îngrijitorii care lucrează la domiciliul persoanelor vârstnice câștigă, în medie, în jur de 3.000 de lei net pe lună. Programul standard de 8 ore aduce venituri apropiate, însă pentru cei care lucrează intern, cu cazare și masă incluse, salariile pot fi mai mari.

Platforma eJobs raporta recent un salariu mediu de 3.159 de lei pentru poziția de „îngrijitor”. Experiența și calificările suplimentare influențează nivelul câștigului, iar negocierile directe sunt frecvente în mediul privat.

În sectorul public, salariile sunt stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017 și depind de vechime, grad și sporuri. În spitale și centre de asistență socială, venitul net al personalului auxiliar sanitar variază între 1.200 și 2.500 de lei, cu diferențe vizibile față de sectorul privat, chiar și după aplicarea sporurilor și majorărilor salariale.

Îngrijitorii din Germania pot câștiga între 1.500 și 3.000 de euro net lunar, salariul fiind influențat de tipul postului, experiență și calificări. În azilele de bătrâni și centrele specializate, venitul depășește de obicei 1.800 de euro net, incluzând beneficii precum asigurarea de sănătate și contribuțiile la pensie.

Cei care lucrează la domiciliu primesc între 1.500 și 3.000 de euro net, iar cazarea și masa sunt adesea incluse, sporind valoarea totală a salariului.

Cunoașterea limbii germane este de regulă necesară, iar salariile respectă legislația privind salariul minim, care în 2025 este de 12,82 euro brut pe oră, cu tarife mai mari în sectorul de îngrijire, între 16 și 19 euro pe oră.

În Franța, veniturile pornesc de la salariul minim net pe economie, aproximativ 1.426 de euro pentru normă întreagă, și cresc odată cu experiența și calificările.

Îngrijitorii care oferă servicii la domiciliu câștigă între 1.600 și 1.800 de euro net lunar, în timp ce personalul calificat, precum „aide-soignant”, poate ajunge la 1.900 de euro sau mai mult, mai ales în spitale și centre specializate.

Salariile sunt influențate și de localizare: Parisul oferă de regulă venituri mai mari, dar costul vieții este ridicat. Angajarea prin agenții private poate aduce pachete salariale mai flexibile comparativ cu sectorul public. Astfel, un îngrijitor în Franța poate câștiga între 1.400 și peste 2.000 de euro lunar, beneficiind în general de asigurare medicală, contribuții la pensie și alte beneficii sociale.

Salariul minim interprofesional (SMI) este de 1.134 de euro brut pe lună pentru o normă completă de 40 de ore. Îngrijitorii care lucrează la domiciliu în Spania câștigă între 1.100 și 1.400 de euro net, iar cei care locuiesc la domiciliul persoanei asistate primesc, pe lângă salariu, cazare și masă, ceea ce crește valoarea totală a compensației.

În azile private sau case de bătrâni, veniturile depășesc de regulă 1.400 de euro net, incluzând eventuale sporuri pentru ture de noapte sau weekenduri.

Badantele, îngrijitorii italieni de persoane vârstnice, primesc între 1.200 și 1.700 de euro net lunar. Posturile cu locuire la domiciliul persoanei asistate includ cazarea și masa, adăugând valoare veniturilor.

Salariile sunt structurate pe niveluri: îngrijitorii necalificați câștigă între 937 și 1.004 euro brut, cei cu certificări speciale în jur de 1.140 euro brut, iar personalul calificat poate depăși 1.300 euro brut pe lună. Bonusurile pentru munca suplimentară sau pentru îngrijirea mai multor persoane pot crește venitul net la 1.500 euro lunar.

Câștigurile variază între 1.800 și 2.800 de euro net pe lună, în funcție de tipul de angajare și responsabilități. Îngrijitorii independenți care lucrează la domiciliu în regim 24/24h pot obține până la 67,50 euro pe zi, incluzând cazarea și masa.

Personalul angajat în azile sau spitale are un salariu de intrare de circa 1.521 euro brut lunar, echivalentul a 1.400 – 1.800 euro net, cu 14 plăți anuale. Sporurile pentru ture de noapte și weekend influențează semnificativ venitul final.

De asemenea, Danemarca oferă unele dintre cele mai competitive salarii din Europa, între 1.800 și 2.500 de euro net lunar. Rata orară brută pornește de la 22,8 euro, iar salariul mediu anual brut este de aproximativ 263.390 DKK (circa 2.940 euro lunar). Angajarea poate fi directă la instituții publice sau private și include contribuții la pensie și asigurare medicală, precum și pachete suplimentare oferite de agenții de recrutare.

Veniturile cele mai mari se înregistrează în Elveția, între 3.100 și 5.200 euro net pe lună. Salariile diferă în funcție de canton și oraș; Geneva și Zürich oferă venituri mai mari, în timp ce zonele rurale se apropie de pragul minim.

Personalul calificat câștigă semnificativ mai mult, iar cunoașterea limbii locale este obligatorie pentru majoritatea posturilor.

În Ungaria, salariile nete variază între 500 și 900 euro lunar, cu media de aproximativ 707 euro brut. În Bulgaria, veniturile sunt printre cele mai scăzute din UE, între 400 și 700 euro net pe lună, în funcție de experiență și tipul angajatorului.