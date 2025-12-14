Pensii şi asigurări sociale mai mari în 2026. Cu cât vor creşte salariile bugetarilor

Republica Moldova. În pofida deficitului bugetar de aproape 21 miliarde de lei, şi în 2026 a fost preconizată majorarea pensiilor, alocaţiilor sociale şi salariilor bugetare.

Majorările sunt prevăzute în proiectul Legii bugetului pentru 2026, votat săptămâna curentă în prima lectură.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026 este estimat la 51,45 miliarde de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, ceea ce reprezintă o creștere de 4,2% față de anul curent.

Potrivit documentului, peste 665 de mii de persoane vor beneficia de pensii anul viitor.

Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată protecției persoanelor în etate, pentru care sunt prevăzute peste 34 de miliarde de lei. Ceea ce înseamnă aproape două treimi din întreg bugetul social și o creștere de circa 11% comparativ cu anul 2025.

Pentru beneficiarii din centrele de plasament pentru vârstnici sau persoane cu dizabilități, statul va transfera direct 25% din pensie în contul personal al pensionarului, iar restul banilor vor fi achitați centrelor. Acestea vor avea obligația să prezinte rapoarte trimestriale către CNAS privind utilizarea fondurilor.

Proiectul mai stabilește indexarea pensiilor și a prestațiilor sociale cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026.

Aceasta înseamnă că pensia minimă de 3.300 de lei ar putea crește la aproximativ 3.520 de lei, adică cu puțin peste 220 de lei pe lună. Indexarea va fi mai mică decât cea aplicată în acest an, de 10%.

Autoritățile susțin că prin aceste majorări se încearcă protejarea veniturilor persoanelor în etate într-un context economic dificil.

Proiectul Legii bugetului pentru 2026 mai prevede majorarea fondurilor pentru sprijinirea familiilor vulnerabile, a persoanelor cu dizabilități și a copiilor, precum și investiții în servicii sociale.

Printre acestea se numără crearea a 2 mii de noi locuri de creșă și extinderea rețelei de centre pentru victimele violenței în familie.

În 2026, în Republica Moldova, indemnizația unică la naștere va crește la 21.886 de lei, o majorare de aproximativ 500 de lei (cca 25 de euro)față de 2025, conform Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) aprobat în prima lectură. Indemnizația lunară de îngrijire a copilului până la 2 ani rămâne la 1.000 de lei, iar cea pentru părinții asigurați, pentru copil până la 3 ani, se calculează în funcție de salariul părintelui.

Salariul minim pe țară va constitui 6.300 lei (317,4 euro), începând cu anul 2026. Astfel, salariaţii din unitățile bugetare al căror salariu lunar este mai mic decât 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii.

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține că suma nu acoperă nici măcar minimul de existență al unui salariat cu un copil la întreținere și cere un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei.

Salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, este de 17 400 mii lei (876,4 euro).