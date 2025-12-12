CASS aplicat doar pentru pensiile peste 3.000 lei. Ce se întâmplă în următorii doi ani

Începând cu 1 august 2025, pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei plătesc CASS doar pentru suma care depășește pragul. Măsura este temporară și se aplică până la 31 decembrie 2027.

Începând cu data de 1 august 2025, pensionarii din România care încasează venituri lunare mai mari de 3.000 de lei vor avea reținută contribuția de asigurări sociale de sănătate direct din pensie. Măsura este prevăzută în Legea nr. 141/2025, publicată în luna iulie, și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri fiscal-bugetare adoptate de Guvern pentru consolidarea finanțelor publice.

Contribuția nu se aplică întregii pensii, ci exclusiv sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei. Reținerea se face automat, la sursă, de către casele de pensii, fără a fi necesară vreo cerere din partea beneficiarilor.

Un element esențial al reglementării este caracterul său temporar. Potrivit cadrului fiscal actual, reținerea CASS din pensii se aplică doar pentru veniturile aferente perioadei cuprinse între 1 august 2025 și 31 decembrie 2027. După această dată, prevederea încetează automat, dacă nu va fi prelungită printr-un act normativ ulterior.

Prin această limitare în timp, legiuitorul a încercat să introducă o contribuție suplimentară fără a transforma măsura într-una permanentă, lăsând deschisă posibilitatea unei reevaluări în funcție de evoluția finanțelor publice și a sistemului de sănătate.

Pentru pensionarii vizați, calculul contribuției este simplu. CASS se aplică exclusiv diferenței dintre pensia încasată și plafonul de 3.000 de lei. Astfel, o pensie de 3.500 de lei va genera contribuție doar pentru cei 500 de lei care depășesc plafonul legal, nu pentru întreaga sumă.

Cota aplicată este cea standard, de 10%, iar suma rezultată este reținută direct din venitul lunar. Pensionarii nu trebuie să facă demersuri administrative suplimentare și nu au obligații de declarare distincte pentru această contribuție.

Reținerea CASS din pensii este doar una dintre măsurile introduse prin Legea nr. 141/2025. Actul normativ face parte dintr-un pachet fiscal-bugetar mai larg, care vizează mai multe domenii, inclusiv fiscalitatea, educația și administrația publică.

Obiectivul declarat al acestui pachet este consolidarea veniturilor bugetare și asigurarea sustenabilității unor sisteme publice esențiale, în special sistemul de sănătate. În acest context, legiuitorul a decis extinderea bazei de contribuție, dar cu menținerea unor praguri și excepții clare.

Legislația prevede expres mai multe situații în care contribuția de asigurări sociale de sănătate nu este datorată. Printre acestea se regăsesc pacienții cu afecțiuni oncologice, pe durata tratamentului în cadrul programului național de oncologie, care beneficiază de întregul pachet de servicii medicale de bază fără plata CASS.

De asemenea, sunt scutite persoanele cu handicap, în condițiile Legii nr. 448/2006, persoanele aflate în detenție sau arest preventiv, precum și gravidele și lăuzele care nu realizează venituri din activități impozabile.

Pensionarii cu venituri sub pragul de 3.000 de lei nu datorează CASS, iar copiii până la 18 ani, precum și tinerii cu vârste între 18 și 26 de ani care sunt elevi, studenți sau provin din sistemul de protecție a copilului, rămân asigurați fără plata contribuției.

Totodată, persoanele care participă la programe naționale de sănătate, cu excepția programului de oncologie, pentru care contribuția nu este obligatorie, beneficiază de scutiri în condițiile stabilite de legislația specifică.

Pentru cei care nu realizează venituri ce generează obligația de plată a CASS, legea oferă posibilitatea asigurării voluntare. Acest lucru se face prin depunerea Declarației Unice D212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate.

Calitatea de asigurat se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declarației, indiferent de momentul din an în care aceasta este depusă. Astfel, persoanele fără venituri își pot asigura accesul la servicii medicale complete în sistemul public de sănătate.

În anul 2025, baza de calcul a CASS pentru persoanele neasigurate este egală cu valoarea a șase salarii minime brute pe economie, respectiv 24.300 de lei. Aplicând cota de 10%, rezultă o contribuție anuală de 2.430 de lei.

Plata acestei sume se face în două tranșe. O parte din contribuție este achitată la momentul depunerii Declarației Unice, iar restul până la termenul stabilit de lege, respectiv 25 mai a anului următor.

Prin introducerea reținerii CASS din pensiile mai mari de 3.000 de lei, statul urmărește creșterea contribuției la finanțarea sistemului de sănătate din partea persoanelor cu venituri mai ridicate. În același timp, plafonarea contribuției și caracterul temporar al măsurii mențin un echilibru între nevoia de resurse și protecția socială.

Pensionarii cu venituri mici rămân în afara obligației de plată, iar persoanele vulnerabile beneficiază în continuare de scutiri sau de mecanisme de asigurare voluntară, fără pierderea accesului la servicii medicale.