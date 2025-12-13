Salariul minim pe criterii de vechime și studii. Legea care ar putea schimba Codul Muncii

O propunere de modificare a Codului Muncii, aflată în prezent la Senat, ar putea schimba modul în care este stabilit salariul minim în România. Proiectul introduce salariul minim diferențiat pe vechime și nivel de studii, înlocuind actualul sistem unitar și stabilind majorări procentuale și coeficienți noi în funcție de experiență și pregătire profesională. Documentul prevede tranșe de creștere și reguli obligatorii pentru angajatori.

În prezent, salariul minim brut este același pentru toți angajații, indiferent de experiență sau pregătire profesională. Proiectul de lege propune ca salariul minim să fie stabilit prin hotărâre de Guvern, după consultarea sindicatelor și patronatelor, și să fie majorat diferențiat atât pe vechime, cât și pe nivelul studiilor.

Pevechime, salariul minim brut ar crește în cinci tranșe: cei cu 3–5 ani vechime ar primi cu 10% mai mult, cei cu 5–10 ani cu 7,5% mai mult, cei cu 10–15 ani cu 5%, iar cei cu 15–20 de ani sau peste 20 de ani cu 2,5%. Astfel, experiența profesională ar fi recompensată direct, printr-un salariu mai mare pentru cei care au muncit mai mult.

Pe nivelul studiilor, coeficientul aplicat salariului minim variază semnificativ: muncitorii necalificați ar rămâne la coeficientul de bază 1,00, muncitorii calificați și absolvenții de școală profesională ar avea 1,20, absolvenții de liceu între 1,20 și 1,25, iar cei cu studii postliceale sau Școală de maiștri 1,30.

Studii superioare de scurtă durată ar primi 1,50, iar cele de lungă durată 1,70. Angajații cu master în domeniul activității lor ar avea coeficient 1,80, iar cei cu doctorat 2,00. Aceste reguli se aplică în funcție de cerințele postului și pregătirea profesională necesară, astfel încât salariul să reflecte atât experiența, cât și competențele angajatului.

Legea arată că angajatorii nu pot stabili salarii mai mici decât nivelul minim calculat pe vechime și studii: „Salariul minim trebuie garantat chiar și atunci când angajatul nu poate lucra din motive neimputabile lui, cu excepția grevei. Nerespectarea acestor reguli atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru fiecare angajat căruia nu i s-au aplicat majorările. În plus, angajatorul trebuie să comunice clar salariul minim fiecărui angajat”.

Autorii proiectului au motivat că salariul minim uniform, fără diferențiere, contribuie la două fenomene îngrijorătoare. Primul este migrația tinerilor: aproximativ o treime dintre românii care au plecat în străinătate în ultimul an aveau între 20 și 30 de ani. Profesorul Dumitru Sandu, de la Universitatea București, a explicat că tinerii nu caută doar un loc de muncă, ci un loc de muncă bine plătit, comparabil cu cele din Occident: „Exodul nu afectează doar forța de muncă generală, ci și creierele, tinerii cu studii superioare sau performanțe remarcabile, care aleg să rămână definitiv în străinătate”.

Al doilea fenomen este abandonul școlar: „În România, aproape 20% dintre tinerii între 15 și 29 de ani nu sunt nici în școală, nici în muncă, procent mult mai mare decât media europeană. Lipsa diferențierii salariale și a perspectivelor materiale pentru cei mai pregătiți contribuie la dezinteresul față de educație.

Statisticile Eurostat arată că doar 17,4% dintre adulții români între 25 și 74 de ani au studii superioare, comparativ cu media UE”. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că rata ridicată a abandonului școlar și lipsa forței de muncă calificate vor genera costuri sociale suplimentare pentru programele de ajutor social și prevenirea criminalității. Legea se află în prezent în dezbatere la Senat.

Proiectul de lege prevede că salariul minim brut pe țară va fi majorat pe vechime și studii, ceea ce înseamnă că doi angajați cu aceeași funcție pot avea salarii diferite, în funcție de experiență și pregătire.

-Muncitor necalificat cu 4 ani vechime: salariu minim + 10%;

-Muncitor necalificat cu 7 ani vechime: salariu minim + 7,5%;

-Muncitor necalificat cu 12 ani vechime: salariu minim + 5%;

-Muncitor necalificat cu 17 ani vechime: salariu minim + 2,5%;

-Muncitor necalificat cu peste 20 de ani vechime: salariu minim + 2,5%.

-Muncitor necalificat: coeficient 1,00

-Muncitor calificat sau absolvent școală profesională: 1,20

-Absolvent liceu: 1,20–1,25

-Studii postliceale sau Școală de maiștri: 1,30

-Studii superioare scurte: 1,50

-Studii superioare lungi: 1,70

-Master: 1,80

-Doctorat: 2,00

-Muncitor necalificat cu 4 ani vechime: salariu minim × 1,00 + 10% vechime;

-Inginer cu studii superioare de lungă durată și 12 ani experiență: salariu minim × 1,70 + 5% vechime;

-Tehnician cu studii postliceale și 6 ani vechime: salariu minim × 1,30 + 7,5% vechime;

-Profesor cu master și 8 ani experiență: salariu minim × 1,80 + 7,5% vechime.