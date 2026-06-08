Companiile și instituțiile din România sunt obligate să respecte, din 7 iunie, noile reguli europene privind transparența salarială, introduse prin Directiva europeană în domeniu. Dincolo de obligația de a comunica salariul înainte de interviu, angajatorii vor trebui să justifice, cu criterii obiective și documentate, diferențele de remunerare dintre angajații aflați pe poziții similare. În caz contrar, firmele riscă amenzi, litigii și obligația de a corecta diferențele salariale.

Comisia Europeană a transmis, luni, 8 iunie, că tratatele UE prevăd în mod clar că munca egală merită o remuneraţie egală, indiferent dacă este prestată de o femeie sau de un bărbat.

Potrivit noilor reglementări, angajatorii nu vor mai putea solicita candidaților informații despre istoricul salarial. În schimb, vor fi obligați să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de interviu și să ofere acces la informații privind nivelurile de remunerare pentru categorii de salariați care desfășoară aceeași muncă sau o muncă de valoare egală.

Reprezentanții casei de avocatură Grecu Partners atrag atenția că principala schimbare nu vizează comunicarea salariului în recrutare, ci capacitatea angajatorilor de a justifica diferențele de remunerare. „Mulți angajatori consideră că principala schimbare va fi comunicarea salariului în procesul de recrutare. În realitate, aceasta este una dintre cele mai simple obligații. Schimbarea majoră este că diferențele salariale vor trebui să fie susținute de criterii obiective și documentate. Nu este suficient ca angajatorul să considere că există motive pentru o remunerare diferită; aceste motive trebuie să poată fi demonstrate în mod concret", a declarat Elena Grecu, fondatoarea Grecu Partners, printr-un comunicat de presă.

Noua legislație nu obligă firmele să plătească identic toți angajații aflați pe aceeași funcție. Diferențele salariale sunt permise dacă sunt justificate prin criterii verificabile, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante. Avocații Grecu Partners au dat exemplul a doi specialiști în marketing care pot avea salarii diferite dacă unul dintre ei coordonează colegi, gestionează proiecte mai complexe sau are experiență semnificativ mai mare.

„Faptul că doi angajați aflați pe aceeași poziție au salarii diferite nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Problema apare atunci când compania nu poate explica și demonstra de ce există acea diferență. În lipsa unei documentări adecvate, riscul de contestare crește semnificativ", a explicat avocata Elena Grecu.

Potrivit noilor reguli, angajatorii vor trebui să comunice criteriile utilizate pentru stabilirea salariilor, nivelurile de salarizare aplicate în companie și modalitățile de evoluție salarială și promovare. În cazul instituțiilor publice, obligațiile sunt mai extinse și includ publicarea grilelor de salarizare.

Salariații vor avea dreptul să solicite explicații privind nivelul remunerației și eventualele diferențe salariale existente în cadrul companiei. Reprezentanții angajaților, Inspectoratele Teritoriale de Muncă și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării vor putea solicita documente și clarificări privind politicile salariale. Angajatorii vor fi obligați să răspundă în termen de 30 de zile lucrătoare, termen care poate fi prelungit cu încă 30 de zile în anumite situații.

Pentru companiile cu cel puțin 100 de angajați apar obligații suplimentare privind raportarea diferențelor salariale dintre femei și bărbați. Datele vor trebui transmise către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și vor include diferența salarială medie și mediană, diferențele privind bonusurile, distribuția angajaților pe intervale salariale și proporția femeilor și bărbaților care beneficiază de bonusuri și alte beneficii.

Calendarul raportărilor diferă în funcție de dimensiunea companiei. Firmele cu peste 250 de angajați și cele cu 150-249 de angajați vor face prima raportare până la 7 iunie 2027, însă pentru primele obligația va fi anuală, iar pentru celelalte o dată la trei ani. Companiile cu 100-149 de angajați vor face prima raportare până la 7 iunie 2031 și ulterior o dată la trei ani. Firmele cu mai puțin de 100 de angajați pot transmite datele voluntar.

Noua legislație introduce sancțiuni pentru companiile care nu respectă obligațiile privind transparența salarială. Constituie contravenții, printre altele, lipsa informării candidaților privind salariul, solicitarea istoricului salarial, refuzul de a furniza informații angajaților sau nerespectarea obligațiilor de raportare. Amenzile sunt cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, iar în cazul încălcărilor repetate pot ajunge la 30.000 de lei.

Potrivit reprezentanților Grecu Partners, impactul financiar al litigiilor poate depăși valoarea amenzilor. „În practică, impactul financiar al unui litigiu poate depăși semnificativ valoarea unei amenzi, în special atunci când sunt solicitate diferențe salariale pentru perioade anterioare, despăgubiri sau cheltuieli de judecată", se arată în comunicatul casei de avocatură.

Dacă în urma analizelor se constată diferențe salariale între femei și bărbați care nu pot fi justificate prin criterii obiective și neutre, angajatorii vor fi obligați să corecteze situația. Termenul standard pentru remediere este de 90 de zile lucrătoare, cu posibilitatea extinderii până la șase luni în cazuri justificate.

În vigoare din 2023, Directiva privind transparenţa salarială contribuie la concretizarea dreptului la egalitatea de remunerare, a transmis, luni, Comisia Europeană, printr-un comunicat: „Directiva ajută angajatorii să evalueze dacă structurile lor de remunerare respectă în practică principiul egalităţii de remunerare şi sprijină lucrătorii prin stabilirea unui cadru clar pentru aplicarea conceptului de muncă de aceeaşi valoare pe baza unor criterii care includ competenţele, efortul, responsabilitatea şi condiţiile de muncă.

În plus, aceasta va ajuta angajatorii să atragă şi să păstreze talentele prin stabilirea unor practici de remunerare mai clare şi mai echitabile. Transparenţa salarială va capacita lucrătorii şi va contribui la combaterea discriminării, oferind în acelaşi timp întreprinderilor europene un avantaj competitiv”.