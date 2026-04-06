Angajații vor putea cere despăgubiri pentru discriminarea salarială. Noile directive UE vor intra în vigoare

Începând din iunie, companiile din UE vor fi obligate să îi despăgubească pe angajați pentru diferențele salariale care depășesc 5%, conform noii legi privind transparența salarială. Regulamentul se va aplica în cazul salariaților aflați în poziții similare, cu aceeași pregătire și condiții de muncă. În România, Ministerul Muncii făcut primii pași în acest sens.

Legea face parte din Directiva UE privind transparența salarială și trebuie adoptată de toate statele membre până pe 7 iunie. În România, Ministerul Muncii a făcut deja primii pași în acest sens. Legea aduce o schimbare importantă în modul în care companiile stabilesc și gestionează salariile angajaților.

Angajatorii vor fi obligați să realizeze evaluări salariale detaliate pentru a identifica orice diferențe care ating sau depășesc 5%, în comparație cu pragul anterior de 25%, iar aceste diferențe trebuie corectate sau justificate în mod obiectiv.

Dacă firmele nu respectă obligația de a corecta diferențele salariale, ele vor fi nevoite să afișeze pe site salariile medii și diferențele între sexe și să facă, împreună cu reprezentanții angajaților, o analiză detaliată a salariilor, pentru a demonstra că remunerarea este corectă și transparentă.

Firma de avocatură Ashurst arată că angajații afectați pot solicita diferențe salariale, dobânzi de întârziere, compensații variabile neplătite și daune pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

„Termenul de prescripție este de cel puțin trei ani de la data la care angajatul a luat cunoștință de discriminare, iar acțiunile pot fi depuse individual sau colectiv”, au explicat reprezentanții firmei.

Regulamentul introduce și sancțiuni pentru companiile care nu realizează evaluarea salarială, nu informează personalul (pentru firme cu peste 100 de angajați) sau nu corectează diferențele.

Societățile riscă amenzi administrative și pierderea contractelor publice. Angajații afectați pot rezilia contractele, iar firma va fi obligată să plătească despăgubiri de 33 de zile pe an lucrat și maximum 24 de salarii lunare, plus compensații pentru daune.

Legea modifică și procesul de angajare. Companiile vor fi obligate să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de interviu și nu vor mai putea întreba despre salariul anterior, prevenind astfel perpetuarea diferențelor istorice.

Firmele cu peste 150 de angajați trebuie să informeze angajații despre raportul evaluării salariale până la 7 iunie 2026. Această lege marchează o schimbare importantă în România, aliniind practicile companiilor la standardele europene și oferind angajaților instrumente clare de protecție împotriva discriminării salariale.