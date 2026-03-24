Germania își intensifică recrutarea de muncitori din India, pe fondul crizei de personal calificat

Germania continuă să se confrunte cu un deficit de forță de muncă calificată, pe măsură ce angajații vârstnici ies la pensie, iar numărul tinerilor disponibili pentru a le ocupa locurile rămâne insuficient, potrivit BBC.

În acest context, tot mai multe companii și instituții germane își îndreaptă atenția către India, în căutarea de lucrători tineri dispuși să urmeze programe de formare profesională și să se stabilească în diverse regiuni ale țării.

Un exemplu relevant vine din sud-vestul Germaniei, unde inițiativa de recrutare a început în februarie 2021, odată cu un e-mail primit de Handirk von Ungern-Sternberg din partea unei agenții de recrutare din India. Mesajul transmitea, în esență, că există „mulți tineri motivați care caută formare profesională și vrem să știm dacă sunteți interesați”.

La acel moment, von Ungern-Sternberg lucra pentru Camera Meseriașilor din Freiburg, organizație care reprezintă muncitori calificați din domenii variate, de la zidari și tâmplari până la măcelari și brutari. Potrivit acestuia, solicitarea a venit într-un moment în care numeroși angajatori se confruntau cu dificultăți serioase de recrutare.

„Aveam mulți angajatori disperați, care nu puteau găsi pe nimeni care să lucreze pentru ei. Așa că am decis să încercăm”, a declarat el.

Primul domeniu vizat a fost cel al măcelăriilor, un sector aflat de ani buni în declin în Germania. Dacă în 2002 existau aproximativ 19.000 de mici afaceri de familie în acest domeniu, până în 2021 numărul lor scăzuse sub 11.000. În paralel, angajatorii întâmpinau dificultăți tot mai mari în atragerea tinerilor către ucenicie.

Joachim Lederer, șeful breslei locale a măcelarilor, a explicat că „meseria de măcelar este o muncă grea”, iar „în ultimii aproximativ 25 de ani, tinerii s-au orientat în alte direcții”.

În India, agenția de recrutare Magic Billion a selectat 13 tineri care au ajuns în Germania în toamna anului 2022 pentru a începe ucenicia în măcelării din localități mici situate în apropierea graniței cu Elveția. Printre aceștia s-a aflat și Anakha Miriam Shaji, în vârstă de 21 de ani, pentru care mutarea a reprezentat prima ieșire din India.

Tânăra a explicat că decizia a fost motivată de dorința de a-și construi un viitor diferit. „Voiam să văd lumea. Voiam să îmi ridic foarte mult nivelul de trai. Voiam o protecție socială bună”, a spus ea.

La trei ani de la acel prim grup, proiectul s-a extins semnificativ. Handirk von Ungern-Sternberg nu mai lucrează între timp la camera profesională, ci și-a înființat propria agenție de recrutare, India Works, în parteneriat cu Aditi Banerjee, reprezentantă a Magic Billion. Noua structură are ca scop facilitarea venirii unui număr și mai mare de tineri indieni în Germania.

Dacă inițial au fost 13 persoane, în prezent aproximativ 200 de tineri indieni lucrează în măcelării germane. În plus, India Works pregătește sosirea a 775 de tineri în acest an pentru programe de ucenicie în profesii variate, printre care constructori de drumuri, mecanici, pietrari și brutari.

Aditi Banerjee a subliniat contrastul demografic dintre cele două țări. „India este o țară cu 600 de milioane de persoane sub vârsta de 25 de ani”, a afirmat ea. „Doar 12 milioane intră în forța de muncă în fiecare an. Așadar, există un surplus uriaș de forță de muncă.”

Nevoia Germaniei de a atrage lucrători din străinătate este susținută și de datele demografice. Potrivit unui studiu publicat în 2024 de Fundația Bertelsmann, economia germană are nevoie de 288.000 de lucrători străini pe an pentru a compensa ieșirile din piața muncii. În lipsa acestora, forța de muncă totală ar putea scădea cu 10% până în 2040.

Pe fondul pensionării generației baby boomers și al natalității reduse, autoritățile germane au simplificat accesul lucrătorilor indieni pe piața muncii. După semnarea, în 2022, a Acordului privind migrația și mobilitatea dintre Germania și India, Berlinul a anunțat la finalul anului 2024 majorarea cotei anuale de vize pentru muncă calificată destinate cetățenilor indieni, de la 20.000 la 90.000.

Datele oficiale germane arată că în 2024 erau 136.670 de lucrători indieni în Germania, comparativ cu 23.320 în 2015.

Tinerii care au ajuns în Germania prin intermediul acestor programe invocă motive similare: dificultatea găsirii unui loc de muncă bine plătit în India, perspectivele salariale mai bune din Europa și dorința de independență.

Ishu Gariya, în vârstă de 20 de ani, a renunțat la planul unei diplome universitare și a ales să devină ucenic brutar într-un sat din regiunea Pădurea Neagră.

„Nu voiam să-mi irosesc banii pe această diplomă și apoi să găsesc de lucru într-o companie pentru un salariu mic”, a spus el.

Acum consideră că experiența din Germania îi oferă șansa de a-și sprijini familia:

„Avem salarii mari aici. Așa că voi putea să-mi ajut familia de acasă din punct de vedere financiar.”

Un alt exemplu este Ajay Kumar Chandapaka, în vârstă de 25 de ani, venit din Hyderabad. Deși are diplomă de licență în inginerie mecanică, el a ales un program de formare profesională în Germania, unde lucrează pentru o companie de transport. „Mi-a fost foarte greu să găsesc un loc de muncă în India. Așa că m-am gândit că Ausbildung ar fi o opțiune mai bună pentru mine”, a declarat acesta.

Fenomenul nu se limitează la mediul privat. În Weil am Rhein, primarul Diana Stöcker a anunțat că administrația locală urmează să angajeze doi tineri din India pentru posturi de educatori în grădinițe. Ea a explicat că autoritățile au căutat personal în toată Germania, dar fără succes. „Am căutat profesori în toată Germania”, a spus ea. „Dar sunt foarte greu de găsit.”

Edilul a rezumat problema într-o formulare directă: „Trebuie să ne uităm peste hotare. Este singura posibilitate.”