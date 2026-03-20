Germania accelerează exporturile de echipamente de apărare către Ucraina și statele din Golf

Germania a anunțat simplificarea procedurilor de export pentru anumite echipamente destinate apărării aeriene și navale către Ucraina și mai multe state din Golf, într-o măsură temporară menită să accelereze livrările, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Economiei, care a precizat că noul mecanism are scopul de a răspunde mai rapid unei nevoi considerate urgente de echipamente militare, în special în domeniul apărării aeriene.

Potrivit autorităților germane, noile reguli introduc o licență generală de export valabilă timp de șase luni. Aceasta permite companiilor să trimită anumite bunuri fără a mai depune în prealabil o cerere individuală la biroul BAFA, instituția responsabilă cu controlul exporturilor. Măsura vizează atât Ucraina, cât și Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman.

Motivul principal invocat de partea germană pentru schimbarea procedurilor este legat de necesitatea accelerării livrărilor către țările vizate. Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a declarat că situația de securitate a determinat apariția unei cereri urgente pentru astfel de echipamente.

„Atacurile nediscriminatorii ale Iranului asupra statelor din Golf au dus la o nevoie urgentă de echipamente militare, în special pentru apărare aeriană”, a spus Katherina Reiche.

Oficialul german a adăugat că noile condiții justifică o adaptare a modului în care sunt gestionate aprobările pentru exporturile de armament.

„Prin noua licență temporară, adaptăm procedurile noastre de control al exporturilor de armament pentru exportul de arme necesare de urgență către aceste țări, pentru a răspunde acestor noi cerințe”, a afirmat ea.

Declarațiile arată că executivul german consideră că actualul context impune măsuri administrative care să reducă timpul necesar autorizării livrărilor, fără a elimina complet obligațiile de control și raportare impuse companiilor.

Conform Ministerului Economiei, licența generală de export introdusă de Germania este temporară și se aplică pe o perioadă de șase luni. În acest interval, exportatorii pot expedia bunurile incluse în reglementare fără a mai cere, pentru fiecare transport în parte, o aprobare individuală din partea BAFA.

Ministerul a precizat că această schimbare nu înseamnă eliminarea completă a supravegherii administrative. Companiile care vor utiliza noul regim trebuie să se înregistreze și să transmită rapoarte lunare privind livrările efectuate.

Astfel, procedura de autorizare prealabilă este înlocuită de un sistem care permite expedierea mai rapidă a echipamentelor, în paralel cu obligații ulterioare de evidență și raportare.

Noua reglementare se aplică bunurilor destinate apărării aeriene și navale. Potrivit ministerului, aceasta include și echipamente legate de neutralizarea minelor marine. Prin urmare, aria de aplicare acoperă o gamă de produse considerate relevante pentru protecția spațiului aerian și a zonelor maritime.

Pe lângă Ucraina, licența generală de export se aplică statelor din Golf menționate de autoritățile germane: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain și Oman. Ministerul Economiei nu a anunțat, în textul citat, extinderea măsurii către alte destinații.

Prin includerea simultană a Ucrainei și a acestor state din Golf, Berlinul indică faptul că noul mecanism este destinat accelerării livrărilor către parteneri care, potrivit evaluării guvernului german, au nevoie urgentă de echipamente din categoriile vizate.

Anunțul vine în contextul în care Germania menține un sistem de control al exporturilor de armament, iar modificarea comunicată de Ministerul Economiei se referă strict la simplificarea procedurilor pentru anumite echipamente și pentru un număr limitat de state, într-un cadru temporar.