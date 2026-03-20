Loviturile Iranului afectează exporturile de gaze ale Qatarului. Reparațiile pot dura până la 5 ani

Atacurile Iranului asupra infrastructurii energetice din Qatar au scos din funcțiune facilități care acopereau aproximativ 17% din capacitatea de export de gaze naturale lichefiate, iar reparațiile ar putea dura între trei și cinci ani, a declarat, pentru Reuters, ministrul Energiei și directorul general al QatarEnergy, Saad al-Kaabi.

Pierderile, estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari

Potrivit lui al-Kaabi, loviturile au avariat două dintre cele 14 sisteme de lichefiere ale Qatarului și una dintre cele două instalații de tip gas-to-liquids, astfel că aproximativ 12,8 milioane de tone de GNL pe an nu vor mai putea fi produse. Oficialul a estimat pierderile anuale la circa 20 de miliarde de dolari și a avertizat că efectele se vor resimți și în livrările de condensat, GPL, heliu, nafta și sulf.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată că Qatarul și regiunea vor fi supuse unui asemenea atac, mai ales din partea unei țări musulmane frățești, în luna Ramadanului”, a spus acesta.

În paralel, QatarEnergy analizează posibilitatea de a declara un caz de forță majoră pentru contractele pe termen lung către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Atacurile blochează extinderea proiectului North Field

Al-Kaabi a declarat că amploarea atacurilor a împins regiunea „înapoi cu 10 până la 20 de ani” și a afectat imaginea de refugiu sigur pe care emiratul și-a construit-o în ultimele decenii. În plus, lucrările la extinderea proiectului North Field sunt în prezent oprite și ar putea întârzia cu peste un an.

Loviturile asupra Qatarului au avut loc după ce Israelul a atacat infrastructura de gaze a Iranului de la South Pars, iar Teheranul a răspuns cu o serie de atacuri asupra unor instalații energetice din Golf. Reuters notează că, pe lângă complexul Ras Laffan din Qatar, cel mai mare hub de GNL din lume, au fost vizate în aceeași zi facilități din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

Piețele au reacționat rapid

Piețele au reacționat imediat, iar prețurile gazelor în Europa au crescut joi cu până la 35%, în timp ce cotațiile petrolului au urcat cu până la 10%, înainte să mai reducă din creșteri, pe fondul temerilor privind o criză energetică de durată.

Analiști citați de Reuters avertizează că deteriorarea facilităților din Qatar, unul dintre actorii centrali ai pieței globale de GNL, poate menține tensiunea pe piață luni sau chiar ani după încetarea ostilităților.

