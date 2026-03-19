Războiul din Iran a intrat în faza de lovituri asupra instalațiilor de gaze naturale. Trump amenință cu distrugerea South Pars dacă Teheranul mai atacă țările din Golf. Live text

A douăzecea zi de război în Iran a continuat cu lovituri asupra instalațiilor de extragere și transport de hidrocarburi din Qatar și Emiratele Arabe Unite, în timp ce Arabia Saudită se gândește serios să intre în război contra Teheranului, potrivit The Times of Israel. Trump a amenințat Iranul că va distruge complet zăcământul South Pars dacă Teheranul va continua să atace facilități din Qatar.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va permite un alt atac israelian asupra câmpului de gaze naturale South Pars al Iranului, după ce IDF a lovit miercuri acest sit energetic cheie, dar că va trimite armata americană să distrugă câmpul respectiv dacă iranienii mai atacă în Qatar.

Trump a adăugat că, deși Qatarul nu a fost implicat nici el în atacul israelian, Iranul „a atacat în mod nejustificat și nedrept o porțiune” din instalația de producție de gaze naturale lichefiate Ras Laffan a Qatarului.

„ISRAELUL NU VA MAI FACE atacuri asupra acestui zăcământ extrem de important și valoros South Pars, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod imprudent să atace un Qatar foarte inocent – ​​în acest caz –”, scrie Trump.

Dacă un astfel de atac iranian are loc, SUA – „cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer masiv întregul zăcământ gazifer South Pars cu o intensitate și o putere pe care Iranul nu le-a mai văzut sau la care nu a fost martor până acum”, adaugă Trump.

„Nu vreau să autorizez acest nivel de violență și distrugere din cauza implicațiilor pe termen lung pe care le va avea asupra viitorului Iranului, dar dacă GNL-ul Qatarului va fi din nou atacat, nu voi ezita să o fac”, a adăugat el.

Arabia Saudită își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare „dacă este necesar” în urma atacurilor iraniene asupra țărilor din Golf, a declarat ministrul de externe al regatului, prințul Faisal bin Farhan. De asemenea, el spune că nu știe când se va termina războiul.

„Puțina încredere care exista înainte a fost complet spulberată”, spune diplomatul saudit după o întâlnire între miniștrii de externe ai statelor arabe din Golf și alții cu privire la atacurile iraniene care sfâșie Orientul Mijlociu în sens larg.

„Atacurile asupra țării mele și asupra țărilor vecine care nu sunt implicate în acest conflict - asta e tot ce mă interesează”, continuă prințul Faisal. „Vom folosi toate pârghiile pe care le avem - politice, economice, diplomatice și de altă natură - pentru a opri aceste atacuri.”

El critică atacurile Iranului asupra Riadului, capitala care găzduiește întâlnirea. „Nu pot să văd asta ca o coincidență”, spune el. „Acesta este cel mai clar semnal al modului în care Iranul simte diplomația... Încearcă să-și preseze vecinii, iar acest lucru nu va funcționa.”

Un atac cu rachete iraniane a provocat pagube la principala instalație de gaze a Qatarului, situată pe coasta de nord a țării, a declarat joi dimineața Ministerul Apărării din Qatar.

„Statul Qatar a fost atacat de rachete balistice, venite din Iran, care au vizat orașul industrial Ras Laffan și au provocat pagube”, a postat Ministerul Apărării din Qatar pe X.

Qatarul a declarat peste noapte că atacurile asupra instalației de gaze reprezintă o „amenințare directă” la adresa securității sale naționale.

Biroul de presă al orașului Abu Dhabi a anunțat joi dimineața că operațiunile la instalația de gaze Habshan din Emiratele Arabe Unite au fost suspendate, în contextul în care autoritățile au intervenit în urma a două incidente cu resturi căzute după interceptarea cu succes a unei rachete.

Și câmpul petrolier Bab a fost vizat, adaugă biroul. Nu au fost raportate victime.

Iranul a emis un avertisment de evacuare pentru mai multe instalații petroliere din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, afirmând că acestea vor fi vizate de atacuri „în următoarele ore”, a relatat miercuri presa de stat iraniană.

Un bărbat a fost ucis de impactul aparent al unei bombe cu fragmentație la Moshav Adanim, în centrul Israelului, în urma celui mai recent atac cu rachete balistice al Iranului, au declarat autoritățile.

Magen David Adom spune că l-a tratat pe bărbat, pe care l-a identificat ca fiind un muncitor străin în vârstă de 30 de ani, după ce acesta a suferit răni grave din cauza șrapnelelor. Decesul său a fost declarat la scurt timp după aceea, spun medicii.

Mai multe astfel de atacuri cu muniții cu fragmentație au fost raportate în centrul Israelului.

Ministerul de Interne din Kuweit a anunțat că a arestat 10 militanți afiliați grupării teroriste libaneze Hezbollah, susținute de Iran, acuzați că plănuiau acțiuni „teroriste” împotriva infrastructurii vitale.

Aceasta este a doua celulă afiliată teroriștilor Hezbollah arestată în Kuweit săptămâna aceasta, în contextul în care Golful se confruntă zilnic cu atacuri iraniene în timpul războiului din Orientul Mijlociu, în care grupuri susținute de Teheran, inclusiv Hezbollah, s-au alăturat conflictului.

„Agenția de Securitate a Statului a dejucat cu succes un complot pentru o operațiune teroristă care viza instalații vitale”, a declarat Ministerul de Interne. „Zece cetățeni, membri ai unui grup terorist afiliat organizației teroriste interzise Hezbollah, au fost reținuți”, adaugă acesta.

Ministerul a distribuit o înregistrare video cu obiecte confiscate, inclusiv steaguri Hezbollah, drone mici și imagini cu ayatollahul iranian ucis, Ali Khamenei, și fostul lider al Hezbollah, Hassan Nasrallah, uciși într-un atac israelian.

Luni, Ministerul de Interne din Kuweit a anunțat că a arestat 16 persoane - 14 kuweitieni și doi cetățeni libanezi - afiliate Hezbollah, care plănuiseră un „complot de sabotaj”. Ministerul a declarat că grupul a încercat să recruteze persoane și că a confiscat o serie de arme, drone cu camere video și dispozitive de comunicare cu cod Morse. Gruparea teroristă Hezbollah a negat că vreunul dintre membrii săi s-ar fi numărat printre cei 16 arestați.