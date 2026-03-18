Arme ce păreau SF, folosite de Israel. Avioanele și elicopterele, dotate cu sisteme laser

Forțele Aeriene ale Israelului ar putea deveni primele din lume care integrează arme laser pe platforme aeriene, după ce compania de apărare Elbit Systems a obținut un contract din partea Ministerului Apărării israelian, potrivit israel.com.

Informația a fost inclusă în raportul anual al companiei, publicat la data de 17 martie 2026, și indică dezvoltarea unor sisteme laser destinate avioanelor de vânătoare și elicopterelor.

Potrivit raportului oficial, Elbit Systems a primit o comandă inițială pentru dezvoltarea și integrarea unor capsule laser destinate aeronavelor de luptă, precum și pentru realizarea unui sistem laser adaptat elicopterelor.

Documentul nu oferă detalii despre termenul de implementare sau momentul în care aceste sisteme ar putea deveni operaționale.

În declarația inclusă în raport, directorul executiv al companiei, Bezhalel Machlis, a precizat:

„În 2025, Elbit Systems a atins repere semnificative, cel mai notabil obținând un contract cu IMOD pentru un pod de luptă Airborne High-Power Laser (HPL) și pentru un sistem High-Power Laser (HPL) pentru elicoptere”.

Implementarea acestor tehnologii ar permite utilizarea laserelor ca armament aerian, o capacitate care, potrivit informațiilor disponibile, nu este încă operațională în alte forțe aeriene la scară similară.

Raportul anual al companiei indică și o creștere semnificativă a indicatorilor financiari în 2025. Veniturile Elbit Systems au ajuns la 7,94 miliarde de dolari, marcând o creștere de 16% față de perioada anterioară. Profitul net a crescut până la 534 de milioane de dolari.

De asemenea, portofoliul total de comenzi al companiei a ajuns la 28,1 miliarde de dolari, iar fluxul de numerar generat a fost de 553 de milioane de dolari. În ultimul trimestru al anului, veniturile au fost de aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în segmentul sistemelor terestre, unde vânzările au crescut cu 38%, pe fondul unei cereri ridicate de muniție, atât în Israel, cât și în Europa.

Alte domenii, precum comunicațiile, tehnologiile navale și spațiale, precum și sistemele de război electronic, au consemnat creșteri de aproximativ 16%.

Raportul evidențiază și o intensificare a cererii din Europa, influențată de contextul de securitate regional. În ultimii ani, vânzările companiei în această regiune au crescut de cinci ori, depășind pragul de 2 miliarde de dolari în 2025.

Israelul rămâne principalul client al Elbit Systems, cu achiziții în domeniul apărării în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Elbit Systems este cunoscută pentru o gamă variată de produse și tehnologii din domeniul apărării. Printre acestea se numără vehiculele aeriene fără pilot din seria Hermes, sistemul de vizare montat pe cască DASH, sisteme de artilerie, soluții de război electronic, tehnologii anti-dronă și vehicule blindate.

Dezvoltarea sistemelor laser aeropurtate se adaugă acestui portofoliu, extinzând capacitățile tehnologice ale companiei în domeniul armamentului de nouă generație.