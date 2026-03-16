International

Netanyahu ironizează, într-un videoclip, zvonurile apărute în Iran despre decesul său: Sunt mort după cafea

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a publicat duminică un videoclip în care apare într-o cafenea, bând o ceașcă de cafea și discutând cu asistentul său. Imaginile au fost postate după ce presa de stat iraniană a difuzat zvonuri potrivit cărora liderul israelian ar fi murit sau ar fi fost rănit, informații care s-au răspândit rapid online în Iran.

Videoclipul a fost filmat într-o cafenea situată la periferia orașului Ierusalim și a fost publicat pe contul de Telegram al lui Netanyahu. În imagini, asistentul său îl întreabă despre zvonurile apărute.

Replica lui Benjamin Netanyahu: Sunt mort după cafea

 

În videoclip, premierul israelian răspunde cu un joc de cuvinte pe tema expresiei „mort”, care în argoul ebraic, la fel ca în română, poate fi folosită și cu sensul de „a fi foarte dornic de” ceva sau de cineva.

„Sunt mort după cafea. Știi ceva? Sunt mort după poporul meu”, îi spune Netanyahu asistentului său, în timp ce bea din ceașca de cafea.

Reuters a verificat locația videoclipului

Agenția Reuters a verificat locul în care a fost filmat videoclipul folosind imagini de arhivă ale cafenelei, care corespund cu interiorul văzut în înregistrare.

Data filmării a fost confirmată pe baza mai multor videoclipuri și fotografii ale vizitei lui Netanyahu, publicate duminică de cafenea.

Netanyahu, vizite în zone lovite de rachete iraniene

De la începutul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe 28 februarie, Netanyahu a vizitat cel puțin două orașe lovite de rachetele iraniene, precum și un spital, un port și mai multe baze militare.

Accesul presei la aceste deplasări a fost limitat sau inexistent, iar imaginile au fost distribuite de biroul premierului israelian.

Benjamin Netanyahu, care acordă rareori interviuri presei israeliene sau organizează conferințe de presă, a convocat joi prima conferință de presă de la începutul războiului. Evenimentul a fost organizat prin intermediul unei legături video.

Același format a fost utilizat și în luna iunie, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran.

Restricții de securitate în Israel

De la începutul războiului, în Israel sunt în vigoare restricții de securitate specifice stării de urgență. Acestea interzic adunările publice și au determinat majoritatea populației să rămână în locuințe sau în apropierea adăposturilor și camerelor de siguranță. În același context, școlile au fost închise în cea mai mare parte a țării.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale