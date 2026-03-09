Trump: Încetarea războiului din Iran va fi o decizie luată în comun cu Netanyahu. Cât va mai dura

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, într-un interviu telefonic pentru The Times of Israel, că va lua decizia finală pentru a încheia operațiunea din Iran „la momentul potrivit”. El a adăugat că împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu „au lucrat împreună” împotriva Republicii Islamice: „Am distrus o țară care ar fi distrus Israelul”.

Trump a susținut interviul telefonic la scurt timp după ce presa de stat iraniană a anunțat că Adunarea Experților din Republicia Islamică l-a numit pe fiul lui Khamenei, Mojtaba, următorul lider suprem al țării.

Președintele american Donald Trump spune că o decizie privind momentul în care se va încheia războiul cu Iranul va fi una „comună” pe care o va lua împreună cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Trump a afirmat, de asemenea, în scurtul interviu telefonic că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost prin preajmă.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce-l înconjoară... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul”, a spus Trump

Întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul împotriva Iranului chiar și după ce SUA decid să oprească atacurile, Trump a refuzat să ia în considerare această posibilitate teoretică înainte de a adăuga: „Nu cred că va fi necesar”.

Trump a încercat să evite să fie limitat la un calendar specific pentru război, dar secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat vineri că Washingtonul se așteaptă ca acesta să dureze între patru și șase săptămâni.

Răspunsurile lui Trump pentru The Times of Israel au subliniat gradul semnificativ de influență pe care Netanyahu pare să-l aibă asupra procesului decizional al lui Trump în război, pe care SUA și Israelul l-au lansat împreună pe 28 februarie, cu un atac care l-a ucis pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Cu câteva ore mai devreme, Trump a declarat pentru ABC News că următorul lider al Iranului nu va „dura mult” dacă nu va avea aprobarea Casei Albe. Trump a refuzat să comenteze pentru The Times of Israel despre alegerea lui Mojtaba Khamenei, declarând doar că „vom vedea ce se întâmplă”.

Președintele SUA l-a mustrat din nou pe președintele israelian Isaac Herzog pentru că nu-l grațiază pe Netanyahu .„Bibi Netanyahu ar trebui să primească imediat grațierea. Cred că [Herzog] face un lucru teribil neacordând-o. Vrem ca Bibi să se concentreze pe război, nu pe o grațiere ridicolă”, a declarat Trump.

Biroul lui Herzog a declarat săptămâna trecută că este prerogativa sa să decidă singur dacă îi acordă sau nu lui Netanyahu o grațiere. „Președintele Herzog respectă și apreciază foarte mult contribuția extraordinară a lui Donald Trump la securitatea Israelului”, a declarat biroul său, subliniind în același timp că Israelul „este un stat suveran guvernat de statul de drept” și, ca atare, cererea de grațiere este în prezent tratată de Ministerul Justiției, care va oferi opinia sa juridică, conform legii. Nu a fost anunțat niciun termen pentru momentul în care va fi emisă această opinie juridică.

Relația lui Trump cu Netanyahu s-a îmbunătățit dramatic de la sezonul alegerilor prezidențiale americane din 2024, după ce cei doi păreau să se fi certat cu patru ani mai devreme, când premierul israelian l-a felicitat pe Joe Biden pentru înfrângerea lui Trump.

Într-un interviu din 2021 cu jurnalistul israelian Barak Ravid, Trump l-a criticat pe Netanyahu pentru că l-a sunat pe Biden pentru a-l felicita pentru victoria alegerilor din 2020 și a continuat să afirme că premierul israelian nu a fost niciodată interesat să facă pace cu palestinienii.

Întrebat în timpul interviului telefonic de duminică dacă sentimentele sale față de Netanyahu au evoluat de la mandatul său anterior, Trump a răspuns: „Am făcut o treabă excelentă împreună, la fel cum am făcut cu Iranul”.

Președintele SUA a făcut apoi o nouă afirmație cu privire la intențiile Teheranului. „Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce-l înconjoară... și acum uite ce avem - îi avem distruși”, a spus Trump despre Iran.

Președintele SUA a adăugat că nu a fost surprins de cât de larg este sprijinul pentru războiul din Iran în Israel. Apoi, el a reiterat laudele sale pentru Netanyahu și parteneriatul lor împotriva Republicii Islamice: „Bibi a făcut o treabă excelentă. A fost prim-ministru în timpul războiului. Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul. Ar fi distrus Israelul dacă nu aș fi fost prin preajmă.

„Și [dacă] Bibi nu ar fi fost prin preajmă, Israelul nu ar exista astăzi”, a adăugat el.

Se pare că războiul din Iran a amânat discuțiile pe care SUA și alte țări mediatoare pentru Gaza, Egipt, Qatar și Turcia, urmează să le poarte cu gruparea teroristă palestiniană Hamas privind dezarmarea acesteia.

Având în vedere sprijinul financiar de lungă durată al Iranului pentru Hamas, Trump a fost întrebat dacă slăbirea Teheranului în războiul în curs ar facilita convingerea grupării teroriste cu sediul în Gaza să renunțe la arme.

„Mulți oameni se vor dezarma din cauza [războiului împotriva Iranului]”, a răspuns el. „Pentru că, în acest moment, Iranul se află într-o poziție nemaiîntâlnită până acum și va fi și mai rău pentru ei.”

Înainte de a încheia apelul, Trump a repetat: „Spuneți-i acestui președinte să-i acorde grațierea chiar acum.”