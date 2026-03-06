Trump exclude o invazie în Iran. Hegseth despre război: Rezervele de muniție sunt pline, voința noastră e de neclintit. Care e obiectivul în prezent. Live text

Teheranul luptă cu avioane care datează din timpul războiului din Vietnam, scrie WSJ. Ținute împreună cu piese scoase din uz și ingeniozitate, avioanele îmbătrânite ale Iranului se prăbușesc în lupte aprige. Pentru pilotul israelian de F-35, lupta nu a fost deloc egală.

În față se afla un Yak-130 al forțelor aeriene iraniene, un avion de antrenament subsonic de fabricație rusească, dezvoltat la începutul anilor 1990 și care a zburat pentru prima dată acum aproape 30 de ani. Pilotul israelian, care pilota unul dintre cele mai avansate avioane de război din lume, fabricat în SUA, a țintit și a doborât cu ușurință avionul iranian, trimițându-l la sol într-o minge de foc.

„Finalizat”, a spus pilotul într-un videoclip publicat de armata israeliană. „Ținta este doborâtă.”

Emiratele Arabe Unite analizează înghețarea activelor iraniene deținute în statul din Golf, în valoare de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, o mișcare care ar putea întrerupe una dintre cele mai importante rampe economice ale Teheranului. Orice înghețare a rețelelor de finanțare din umbră ale Iranului în statul din Golf ar strangula accesul Teheranului la valută străină și la comerțul global, potrivit The Wall Street Journal.

Oficialii emiratezi au avertizat în privat Iranul - care a lansat peste 1.000 de drone și rachete asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite - cu privire la posibila acțiune, au declarat persoane familiarizate cu avertismentele. Nu este clar când sau dacă guvernul emiratez va decide să acționeze.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite nu a răspuns la o solicitare de comentarii, spun cei de la WSJ.

Emiratele Arabe Unite au funcționat ani de zile ca un centru financiar pentru întreprinderile și persoanele fizice iraniene care caută un refugiu de la sancțiunile occidentale, potrivit analiștilor care urmăresc activitățile Teheranului și Trezoreriei SUA. Infrastructura de eludare a sancțiunilor Iranului a permis Teheranului să continue să vândă petrol în străinătate și să folosească veniturile pentru a finanța programe de armament și intermediari regionali, spun aceștia.

Emiratele Arabe Unite au declarat anterior că aderă la sancțiuni și că au un angajament ferm de a proteja integritatea sistemului financiar global.

Limitarea activităților financiare iraniene de acolo „ar fi foarte semnificativă, deoarece Emiratele Arabe Unite reprezintă cel mai important canal pentru implicarea Iranului în economia globală”, a declarat Esfandyar Batmanghelidj, director executiv al think tank-ului Bourse & Bazaar, axat pe Iran.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite analizează mai multe măsuri pentru a desființa operațiunile ilicite iraniene, au declarat oficiali familiarizați cu situația. Acestea variază de la înghețarea activelor companiilor din umbră cu sediul în Emiratele Arabe Unite, utilizate pentru a masca comerțul, până la o represiune financiară amplă asupra burselor valutare locale, care sunt folosite pentru a muta bani în afara canalelor bancare formale.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru NBC News că o invazie terestră a Iranului ar fi „o pierdere de timp”, dar indică faptul că SUA vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește cine va conduce țara în continuare.

„Este o pierdere de timp”, spune el despre afirmațiile iraniene conform cărora plănuiește o invazie americano-israeliană. „Au pierdut totul. Și-au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde.”

Dar este citat și spunând postului de televiziune că „vrem să intrăm și să curățăm totul”, în timp ce țara își alege un nou lider.

„Nu vrem pe cineva care s-ar reconstrui pe o perioadă de 10 ani”, este citat într-un apel telefonic.

„Vrem să aibă un lider bun. Avem câțiva oameni care cred că ar face o treabă bună”, adaugă el.

Trump nu a indicat un nume, potrivit postului de televiziune, dar spune că există eforturi pentru a se asigura că cei vizați nu sunt uciși în război. „Îi urmărim, da”, a spus el.

Zeci de ofițeri din Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran au fugit din Liban în ultimele două zile de teama că ar putea fi vizați de Israel, potrivit Axios.

Citând înalți oficiali israelieni din domeniul apărării și o a treia sursă cu cunoștințe despre situație, site-ul de știri spune că majoritatea ofițerilor sunt din Forța Quds - filiala de peste mări a IRGC - și servesc drept consilieri militari pentru gruparea teroristă Hezbollah, având o influență semnificativă asupra operațiunilor organizației libaneze susținute de Iran.

„Ne așteptăm ca exodul IRGC din Liban să continue în următoarele zile”, este citat unul dintre oficialii israelieni din domeniul apărării.

Raportul adaugă că un mic grup de ofițeri iranieni urmează să rămână în Liban pentru a menține prezența Forței Quds și a asigura legătura cu Hezbollah.

Anchetatorii militari americani cred că este probabil ca forțele americane să fi fost responsabile pentru un aparent atac asupra unei școli de fete iraniene, care ar fi ucis zeci de copii sâmbătă, dar nu au ajuns încă la o concluzie finală și nici nu au finalizat ancheta, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că armata americană investighează incidentul.

Bahrainul a anunțat că Iranul a vizat un hotel și două clădiri rezidențiale din capitala Manama.

Ministerul de Interne postează pe X că „agresiunea iraniană” a dus la „pagube materiale, dar fără pierderi de vieți omenești”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, spune că Statele Unite nu își extind obiectivele militare în Iran, după ce președintele Donald Trump a declarat pentru Reuters că Statele Unite trebuie să fie implicate în alegerea următorului lider al Iranului.

Pentagonul a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că această campanie militară, cunoscută sub numele de Operațiunea Epic Fury, se concentrează pe distrugerea rachetelor ofensive, a producției de rachete și a Marinei Iranului, pentru a nu permite Teheranului să dețină o armă nucleară.

„Nu există nicio extindere a obiectivelor noastre. Știm exact ce încercăm să realizăm”, spune Hegseth.

El adaugă că Trump „are un cuvânt de spus în ceea ce privește cine conduce Iranul, având în vedere operațiunea în desfășurare”.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat, la Comandamentul Central al SUA, care supraveghează Orientul Mijlociu, că SUA controlează exclusiv calendarul activităților din Iran și va face acest lucru „atâta timp cât este necesar pentru a se asigura că Statele Unite ale Americii își ating” obiectivele.

„Noi stabilim ritmul”, spune el. „Noi stabilim calendarul condus de comandantul de pe teren”, a adăugat Hegseth.

Referitor la stocurile de arme ale SUA, Hegseth spune că „rezervele noastre de muniție sunt pline, iar voința noastră este de neclintit”.

„Abia am început să luptăm și să luptăm decisiv”, le-a spus el reporterilor. „Iranul speră că nu putem susține acest lucru, ceea ce este o greșeală de calcul foarte gravă.”

Hegseth a mai spus că războiul ar putea dura până la opt săptămâni, cel mai lung termen stabilit de administrația Trump până acum.

Iar amiralul american Brad Cooper, care conduce forțele americane în Orientul Mijlociu în calitate de șef al Comandamentului Central, le-a spus reporterilor că atacurile cu rachete balistice iraniene au scăzut cu 90% de la prima zi a războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Atacurile cu drone ale Iranului au scăzut cu 83%, a adăugat el. „Acestea fiind spuse, rămânem vigilenți”, a subliniat Cooper.

Amiralul a adăugat că atacurile SUA asupra marinei iraniene s-au „intensificat”. Potrivit lui Cooper, forțele americane au scufundat până în prezent peste 30 de nave iraniene, inclusiv „o navă iraniană purtătoare de drone de dimensiunea unui portavion din cel de-al Doilea Război Mondial”.

„Chiar în timp ce vorbim, este în flăcări”, spune Cooper.

În plus, Cooper spune că președintele american Donald Trump a dat armatei „o altă sarcină: să distrugem sau să nivelăm baza industrială de rachete balistice a Iranului. Așadar, nu doar lovim ceea ce au, ci le distrugem capacitatea de reconstrucție”.

Cooper a subliniat că, pe măsură ce operațiunea avansează, SUA vor continua să „demonteze sistemic capacitatea de producție de rachete a Iranului pentru viitor, iar acest lucru este absolut în desfășurare”.

„Acest lucru va dura ceva timp, dar forțele noastre sunt bine aprovizionate... și suntem absolut pregătiți să ducem această misiune la bun sfârșit”.

El mai spune că „luptăm pentru a câștiga. Prin puterea de luptă combinată a SUA și a Israelului, vom continua să decimăm capacitatea Iranului de a proiecta putere în afara granițelor sale”.

În februarie, Cooper a participat pentru prima dată la discuțiile indirecte dintre SUA și Iran în Oman, apărând în uniforma sa de gală ca o reamintire a acumulării puterii militare americane în regiune.